AOK lädt zum Radwandertag Am Sonntag geht es auf zwei verschiedene Touren. Das gibt Punkte im Bonusprogramm.

Radler sind zum Radwandertag durchs Kamenzer Land eingeladen. © dpa

Auch in diesem Jahr lädt die AOK Plus zur Kamenzer Radwanderung ein. Der Startschuss fällt am Sonntag, dem 20. August, um 9 Uhr an der Filiale in der Macherstraße. Zur Auswahl stehen die grüne Tour über 51 Kilometer und die rote Tour über 71 Kilometer. Beide Strecken führen über Biehla, Grüngräbchen bis Cosel. Die Teilnehmer der kurzen Tour radeln weiter über Jannowitz, Zeisholz und über den Ochsenberg zurück nach Kamenz. Die Langstreckler fahren einen Abstecher ins Brandenburgische. Von Cosel geht es nach Guteborn, Frauendorf und Kroppen. In Zeisholz stoßen die Radler wieder auf die grüne Tour.

„Verpflegung sollte jeder selbst mitbringen“, sagt Org-Chefin Karin Wehner. Eine Überraschungspause gibt es, und an den Helm wird erinnert. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Und: Es wird kein Startgeld erhoben. Für AOK-Versicherte zählt die Teilnahme als Fitness-Bonus. (SZ)

