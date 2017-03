Anzeigetafel geklaut

Diebe nehmen leere Geldkassette mit

Radebeul. Unbekannte Täter stiegen am Dienstagabend in ein Einfamilienhaus am Waldweg in Radebeul ein. Die Einbrecher entwendeten zwar nur eine leere Geldkassette, verursachten aber gleichzeitig eine Sachschaden von rund 500 Euro.