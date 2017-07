Anzeigetafel am Busbahnhof kaputt

Die Abfahrtszeiten der Busse übersichtlich und minutengenau angezeigt bekommen – darauf müssen die Fahrgäste am Busbahnhof in Freital-Deuben noch ein paar Wochen verzichten. Wie die Sprecherin des für die Zentralhaltestelle zuständigen Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO), Gabriele Clauss, mitteilt, sei die Anlage bereits im Juni wegen eines technischen Defekts abgebaut worden. „In der Vergangenheit gab es an der Anzeige öfter Vandalismusschäden, diesmal handelt es sich um ein technisches Problem“, so Clauss. Die LED-Anzeigetafel werden nun in der Werkstatt des Verkehrsverbundes repariert.

Bis der Schaden behoben ist und die Tafel wieder montiert werden kann, vergehen aber noch ein paar Wochen. Erst in der vorvergangenen Woche wurden die Ersatzteile bestellt. Nun dauert es zwei bis drei Wochen, bis sie eingetroffen sind. Ende August, so der Plan, ist die Anzeigetafel wieder funktionstüchtig. Bis dahin müssen sich die Fahrgäste mithilfe der ausgehängten Papier-Fahrpläne informieren. (SZ/win)

zur Startseite