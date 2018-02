Anzeige wegen Beleidigung Junger Autofahrer muss sich wegen einer bösen Geste gegenüber Polizisten verantworten.

Symbolfoto © dpa

Großenhain. Ein 29-Jähriger wird sich wegen seines beleidigenden Verhaltens gegenüber einem Polizisten verantworten müssen. Der Mann war am Dienstag gegen 16.55 Uhr mit einem VW Passat im Großenhainer Ortsteil Skassa unterwegs und musste an einem haltenden Streifenwagen vorbei. Dabei machte er eindeutige abwertende Gesten in Richtung des neben dem Fahrzeug stehenden Beamten. Anschließend fuhr er mit quietschenden Reifen davon. Die Beamten folgten dem 29-Jährigen und stellten ihn zur Rede.

