Anzeige wegen Beleidigung

Hoyerswerda. Die Buchstabenkombination „A.C.A.B.“ („A.C.A.B“ steht für die englischsprachige Parole „All cops are bastards“, wörtlich „Alle Polizisten sind Bastarde“), ist eigentlich ein alter Hut, aber dennoch als Beleidigung aufzufassen. Während einer Fußstreife am Lausitz Center äußerte laut Polizeibericht ein alkoholisierter 16-Jähriger gegenüber zwei Wachpolizisten eben diese Worten. Der Jugendliche hat immerhin schon Erfahrung mit den Staatsbediensteten, war er doch in der Vergangenheit schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Die Wachpolizisten fanden es nicht spaßig.

Dem Jugendlichen droht nun offenbar eine Anzeige wegen Beleidigung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Der 16-Jährige musste letztendlich von seinen Eltern im Polizeirevier in der Frentzelstraße abgeholt werden. (red/US)

zur Startseite