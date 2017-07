Anzeige nach Schüssen auf Wolf Im Körper des toten Tieres hatten Wissenschaftler Schrotkugeln gefunden. Jetzt liegt der Fall beim Landeskriminalamt.

Der neu gegründete Verein „Wolfsschutz Deutschland“ hat bei der Polizei in Bautzen Anzeigen gegen Unbekannt erstattet. Grund ist der Fund einer ein Jahr alten Wölfin, die am 5. Juli auf der Bundesstraße 156 zwischen Bluno und Sabrodt bei Spremberg bei einem Autounfall getötet wurde. In ihrem Körper hatten Mitarbeiter des Berliner Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung Schrotkugeln festgestellt. Die seien bereits im Bindegewebe eingekapselt gewesen.

Der Beschuss eines Wolfs ist nach europäischem und sächsischem Recht illegal. Deswegen hat der Verein Anzeige erstattet. Wie die Pressesprecherin des Vereins, Brigitte Sommer, betonte, sei der Wolf nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen sowie nach der Berner Konvention eine geschützte Tierart. Sommer: „Wir lassen nicht zu, dass Wolfshasser Tiere gezielt abschießen.“

Der Verein werde darum nun jedes Mal Anzeige erstatten, wenn ein Wolf illegal getötet wird oder wenn es Hinweise auf illegalen Beschuss oder Fang gibt. Wegen der aktuellen Anzeige haben man inzwischen Nachricht bekommen, dass der Fall beim Landeskriminalamt im Dezernat für Sonderfälle bearbeitet wird. Dort landet alles, was mit Wolfswilderei zu tun hat, bestätigt LKA-Pressesprecher Tom Bernhardt. Allerdings konnten bislang keine Täter ermittelt werden. In Sachsen wurden seit 2000 insgesamt sieben Wölfe widerrechtlich getötet.

Verein hat 200 Fördermitglieder

Der Verein „Wolfsschutz Deutschland“, der bei Pro Naturschutz Sachsen angesiedelt ist, möchte das nicht hinnehmen. Er ist entstanden aus einer Initiative, die sich für das Überleben des Wolfes Pumpack bei Rietschen eingesetzt hatte. Das Tier sollte im Januar geschossen werden, da es häufig in Siedlungen und auf Komposthaufen aufgetaucht ist. Der Rüde ist allerdings spurlos verschwunden.

Außerdem kommen die Wolfsschutz-Initiatoren aus einer Gruppe, die sich für einen Wolf in Niedersachsen engagiert hatte. Er war 2016 auf Anweisung des niedersächsischen Umweltministers getötet worden, weil er sich häufig Menschen genähert und einen Hund angegriffen hatte. Der Ende Mai gegründete Verein hat derzeit um die 200 Fördermitglieder aus ganz Deutschland sowie 13 aktive Mitstreiter. Der Vorsitzende Wolfgang Riether stammt aus Sachsen und war früher Vorsitzender der Umweltschutz-Organisation BUND im Freistaat. (ihg)

