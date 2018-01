Anzahl der Geschädigten steigt Der Veruntreuungsfall eines Zittauer Maklerbüros melden sich weitere Geschädigte. Wann eine Entscheidung getroffen wird, ist derzeit nicht absehbar.

Immer mehr Geschädigte melden sich im Fall der Veruntreuung durch ein Zittauer Maklerbüro. (Symbolfoto) © dpa

Zittau. Das Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Görlitz wegen des Verdachts der Veruntreuung gegen den 49-jährigen Betreiber eines Maklerbüros in Zittau dauert an. Das erklärte Oberstaatsanwalt Sebastian Matthieu gegenüber der SZ. Inzwischen haben sich zusätzlich zu den bislang bekannten fünf Geschädigten weitere Personen gemeldet. Eine Buchführungskraft ist nun damit befasst, die umfangreichen sichergestellten Unterlagen auszuwerten. Es ist derzeit nicht absehbar, wann in der Sache eine Abschlussentscheidung möglich wird, so Matthieu. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland hatte Anfang Dezember im Auftrag der Staatsanwaltschaft Görlitz die Wohn- und Geschäftsräume des Beschuldigten durchsucht, unter anderem auf der Neustadt in Zittau. Der Verdächtigte soll Gelder, die er zugunsten seiner Kunden bekam, nicht an die Kunden ausgezahlt haben. (mh)

zur Startseite