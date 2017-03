Anwurf zur 20. Sportlerwahl Der Döbelner Anzeiger und seine Partner starten Spezial, um beliebteste Handballerinnen und Handballer zu küren.

Die Saison im Handball, der den Zuschauerzahlen nach populärsten Sportart im Altkreis Döbeln, geht in ihre entscheidende Phase. Grund genug für den Döbelner Anzeiger und dessen Partner, zum dritten Mal die beliebtesten Spielerinnen und Spieler sowie ehrenamtlichen Helfer dieser Sportart in der Region zu suchen.

Mit der heutigen Ausgabe fällt deshalb der Startschuss zu 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers. Wie bereits in den vergangenen beiden Jahren wird diese Wahl dreigeteilt durchgeführt.

Fußballerwahl folgt im Sommer

Nach dem Handball folgt im Sommer die Suche nach den Fußballern des Jahres und im Herbst die nach den Sportlern und Sportlerinnen in den weiteren Disziplinen.

„Wir haben uns vor drei Jahren für diese Trennung der Sportarten bewusst entschieden, und die Resonanz war bislang toll. Es hat super funktioniert“, sagte DA-Geschäftsführer Matthias T. Poch und fügte an: „In den nächsten zwei Monaten werden nicht nur die Aktiven vorgestellt, die es mit ihren Leistungen in Absprache mit den Vereinen unserer Meinung nach verdient haben, auf der wöchentlich veröffentlichten Vorschlagsliste zu stehen, sondern auch die Männer und Frauen gewürdigt, die hinter den Kulissen einen reibungslosen Trainings- und Wettkampfbetrieb absichern. Und das ehrenamtlich, was ihnen nicht hoch genug anzurechnen ist.“

Allerdings können natürlich auch eigene Favoriten in das freie Feld unterhalb der Spielerlisten eintragen werden, die lediglich Vorschläge darstellen sollen.

„Letztendlich sind wir überzeugt, dass so diejenigen geehrt werden, die es auch verdient haben“, sagt Poch und fügt an: „Dabei fließen die durch die Aktion eingenommenen Mittel als Unterstützung direkt an die erstplatzierten Sportlerinnen und Sportler sowie ehrenamtlichen Helfer zurück und kommen dort an, wo sie zu allererst benötigt werden: Bei den Aktiven direkt vor Ort.“

