Anwurf für den Neuen Jetzt ist Christian Prokop auch offiziell Handball-Bundestrainer – und geht auf Kuschelkurs mit der Bundesliga.

Dieses Lachen kann man sich merken, es ist ein Markenzeichen von Christian Prokop und immer dann zu sehen, wenn es dem Handballtrainer besonders gut geht. © worbser-sportfotografie

Eigentlich hätte er diese Woche frei gehabt, spielfrei zumindest. Die Bundesliga legt für den Tag des Handballs am Sonntag in Hamburg verbunden mit den Partien gegen Schweden eine Pause ein – nicht jedoch Christian Prokop. Ab Mai soll der Trainer des SC DHfK Leipzig offiziell die deutsche Auswahl übernehmen, so lautete jedenfalls der von seinem Noch-Verein sowie dem Deutschen Handball-Bund (DHB) bis in das kleinste Detail ausgeklügelte Plan.

Wirklich abschalten kann Prokop aber nie, wenn es um seinen Sport geht. Also hat er entgegen der öffentlichen Beteuerungen von DHB-Präsident Andreas Michelmann noch vor einer Woche die Dinge in seinem Sinne selbst geregelt: mit den Leipzigern drei Spiele in Folge gewonnen und damit den letzten Zweifel am Saisonziel Klassenerhalt beseitigt sowie zugleich vereinsintern um die vorzeitige Freigabe für die Nationalmannschaft gebeten.

Weil es am Ende immer auch um das Ansehen der gesamten Sportart geht, das unter dem unerwartet frühen WM-Aus und der zähen Bundestrainer-Suche arg gelitten hat, blieb DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther kaum eine andere Möglichkeit, als der Planänderung zuzustimmen. Schließlich stehen im Mai zwei EM-Qualifikationsspiele gegen den WM-Dritten Slowenien an, auf die Prokop seine neue Mannschaft nun schon mit den Tests gegen Schweden einstimmen kann.

„Ich bin den Verantwortlichen des SC DHfK sehr dankbar und froh, den Weg mit der Nationalmannschaft bereits in Hamburg beginnen zu können“, sagt der 38-Jährige, der an diesem Mittwoch mit Beginn eines Auswahllehrgangs de facto den ersten richtigen Arbeitstag als Bundestrainer hat – und nicht erst am 1. Mai. „Lehrgang und Länderspiele werden uns helfen, eine gute Basis zu schaffen. Ich kann die Mannschaft kennenlernen, die Mannschaft kann mich kennenlernen. Das ist enorm wichtig. Vor der EM-Qualifikation in Slowenien wäre sonst nur ein einziger Tag zur Vorbereitung geblieben“, erklärt Prokop, der also ab sofort den Bundesliga-Sechsten und die Auswahl bis Saisonende in Personalunion trainieren wird.

Ungewöhnlich ist das nicht. Bereits sein Vorgänger Dagur Sigurdsson hat sich übergangsweise um die Füchse Berlin und die Nationalmannschaft gekümmert. Und im Thema, wie es so schön heißt, steckt Prokop natürlich längst. „Da in jedem Bundesligaspiel aktuelle oder potenzielle Nationalspieler dabei sind, hat man einen guten Überblick“, betont er. Zudem nutzt er jetzt eben auch Rückfahrten, wie am vergangenen Samstag nach Leipzigs Auswärtssieg beim Bergischen HC, für die Video-Analyse.

Das Ziel bleibt der Olympiasieg 2020

Immerhin verfolgt die Nationalmannschaft große Ziele. Der Olympiasieg 2020 in Tokio soll es nach wie vor sein, dazu hat sich auch Prokop bei seiner Vorstellung vor gut einem Monat in Leipzig ausdrücklich bekannt. Die eine oder andere Top-Platzierung bei den internationalen Turnieren zuvor schließt das natürlich nicht aus.

Die Unterstützung des Verbandes, der ihn mit einem Fünfjahresvertrag ohne Ausstiegsklausel ausgestattet hat, reicht dafür jedoch nicht aus. Prokop braucht auch die Unterstützung der Bundesligisten. Als Klubtrainer weiß er nur zu gut um die Befindlichkeiten der zumindest quantitativ immer noch besten Liga der Welt – und um die Belastung für die Spieler. In Absprache mit den Kollegen in Kiel und bei den Rhein-Neckar-Löwen hat Prokop deshalb quasi als erste Amtshandlung entschieden, deren Nationalspieler nicht für die Kennenlerntage in Hamburg zu nominieren.

„Damit kommen wir dem Wunsch der Champions-League-Vereine nach“, betont Prokop und kehrt das – ganz nach dem Vorbild seines Vorgängers, der nie über fehlendes Personal klagte – in einen Vorteil um: „Für uns ist das auch eine Chance, das große Potenzial des Nationalmannschaftskaders auszuschöpfen.“

Schonen kann sich demnach unter anderem Torhüter Andreas Wolff, während Prokop mit Niklas Pieczkowski den Leipziger Spielmacher nachnominierte sowie mit Philipp Weber den torgefährlichsten Rückraumschützen der Liga, der nach einer Saison in Wetzlar ab Sommer wieder für den SC DHfK spielt.

Insofern liegt für Leipzig im Abgang seines Trainers auch etwas Gutes, denn weitere potenzielle Auswahlspieler hat Prokop mit Franz Semper und dem Großenhainer Lucas Krzikalla schon benannt. Noch haben sie am Wochenende aber spielfrei.

