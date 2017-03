Anwohner zahlen für Straßenausbau Die Eigentümer am Ostrauer Schanzenweg wollen eine bessere Fahrbahn. Die Stadt zieht das Bauprojekt nun vor.

Der holprige Schanzenweg in Ostrau wird jetzt mit Geld der Anlieger ausgebaut. © Dirk Zschiedrich

Auf dem Schanzenweg im Bad Schandauer Ortsteil Ostrau ist nur unterwegs, wer es unbedingt muss. Auf der Anliegerstraße gibt es keinen Durchgangsverkehr. Nur wer hier wohnt oder dorthin liefert, quält sich über die unbefestigte Buckelpiste. Bei Trockenheit wird jede Menge Staub aufgewirbelt, bei Regen spritzt es kräftig. Viele Grundstücksbesitzer stört das seit Langem. Für die Stadt waren andere Baumaßnahmen wichtiger. Frühestens für das Jahr 2019 wäre eine Sanierung des Schanzenwegs in Planung gewesen.

Doch jetzt geht alles schneller als gedacht. Zum einen ist Geld frei geworden, weil die Dorfstraße in Ostrau doch nicht mehr grundhaft saniert werden muss. Im vergangenen Jahr wurde dort die Fahrbahn repariert. Mehr hält die Stadt derzeit nicht für nötig. Die dafür bereits eingeworbenen Fördermittel sollen nun für den Schanzenweg umgelenkt werden. Zuvor wollte sich die Stadt aber erst noch davon überzeugen, dass die Grundstückseigentümer die Entscheidung auch mittragen. Denn bei dem Ausbau des Schanzenwegs kommt die Straßenausbaubeitragssatzung von Bad Schandau zum Tragen. Die Eigentümer müssten rund 78 000 Euro der Baukosten tragen. Die Stadt muss dann nur noch rund 2 100 Euro an Eigenmitteln aufbringen. Die sind vorhanden, heißt es.

Ob die Grundstückseigentümer dazu bereit sind, sich am Ausbau der Straße finanziell zu beteiligen, wollte die Stadt als Bauherr in einer Bürgerversammlung wissen. „Dort wurde alles erklärt und sämtliche Fragen sind beantwortet worden“, sagt Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus). Am Ende haben die rund 20 Eigentümer auch schon die Summe mitgeteilt bekommen, mit der sie am rund 260 000 Euro teuren Straßenbau beteiligt werden würden. Dennoch gab es keine Ablehnung des Vorhabens, sodass die Verwaltung jetzt die Baumaßnahme in Angriff nimmt.

In Bad Schandau ist das kein Novum. Auch beim Ausbau der Bundesstraße in Postelwitz wurden Eigentümer schon mal an den Kosten beteiligt.

zur Startseite