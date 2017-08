Anwohner verblüfft über Vollsperrung Der Landkreis hat mit Bauarbeiten auf der S143 bei Rosenhain begonnen. Kritik gibt‘s an der Informationspolitik – nicht nur an der Stelle.

Symbolbild. © dpa

Ohne größere Vorab-Information hat der Landkreis am Donnerstag die Pflegearbeiten an der S143, der Alten Cunnersdorfer Straße begonnen. Von der B6 in Rosenhain bis zur Bernstädter Straße in Bischdorf blieb die Straße am Donnerstag deshalb voll gesperrt – zur Verwunderung der Anwohner. „Selbst bei der Stadt Löbau konnte mir im Vorfeld keiner sagen, warum dieser Tage vorab die Fahrbahn markiert wurde. Auch von einer Sperrung war nicht die Rede“, kritisiert Rosenhains Ortsvorsteher Friedhelm Gerlich, den viele Bürger angesprochen hatten.

Hintergrund für die Arbeiten ist ein Straßen-Erhaltungsprogramm des Kreises, bei dem eine Bitumenschicht aufgespritzt und Splitt aufgebracht wird, erklärte der Kreis. Ähnliche Arbeiten sind in Kemnitz auf der S129 angelaufen. Auch hier kritisierte die Stadt Bernstadt die mangelnde Informationspolitik des Landkreises.

Ähnliche Arbeiten sind nun am Freitag auf der S143 zwischen Rosenhain (B6) und Kleinradmeritz mit Vollsperrung geplant. Auch die K8674 zwischen Großschweidnitz und Dürrhennersdorf wird nach Angaben des Bauleiters voraussichtlich Dienstagnachmittag einige Stunden gesperrt sein. (SZ/abl)

zur Startseite