Anwohner stört Reiterball-Lautstärke Am Wochenende findet das Reit- und Springturnier in der Weinau statt. Erstmalig mit Auflagen des Bürgeramtes.

Leonore Barmeyer (links) und die Reitsportler bereiten das Reitturnier in Weinau seit Tagen vor. © Rafael Sampedro

Seit mehreren Tagen laufen die Vorbereitungen auf der großen Wiese an der Weinauallee auf Hochtouren. Mitglieder des Reitvereins im OSV bauen die Hindernisse des Spring-Parcours und Zelte auf. Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen des Pferdesports. Zum 25. Ostsächsischen Reit- und Springturnier erwartet die Abteilung Pferdesport des Ostsächsische Sportverein Zittau (OSV) rund 280 Reit- und Pferdpaare aus nah und fern zum Wettkampf.

Als der OSV als Veranstalter das Turnier ordnungsgemäß beim Bürgeramt anmeldete, gab es unerwartet Ärger, erzählt Sabine Gäbler von der Geschäftsstelle des OSV. Anwohner der Weinau hätten sich wegen der Lautstärke der Musik beim Reiterball beschwert, erfuhren die Veranstalter vom Bürgeramt. Das Amt wollte die Genehmigung für den Reiterball zunächst versagen, erteilte nach einer längeren Diskussion Auflagen und erlaubte die Feier im Festzelt bis um 1 Uhr. Im Zelt darf allerdings eine festgelegte Dezibelzahl bis 24 Uhr nicht überschritten werden, bis 1 Uhr soll die Lautstärke der Musik dann nochmals verringert werden. Um 1 Uhr ist Nachtruhe, so die amtliche Festlegung.

Der traditionelle Reiterball am Sonnabendabend beginnt um 19.30 Uhr und ist nicht nur für die teilnehmenden Sportler ein Höhepunkt und schöner Ausklang des Abends, sondern eine öffentliche Veranstaltung, an der zahlreiche Zittauer und Gäste teilnehmen, um zu feiern. Der Eintritt ist frei. „24 Jahre lang gab es keine Probleme und jetzt so etwas“, sagt Frau Gäbler.

Dass einige Anwohner in der Weinau sich von der Musik beim Reiterball gestört fühlen, stößt beim Verein auf wenig Gegenliebe. Das Turnier endet am Sonntagabend gegen 18.00 Uhr, die letzte Springprüfung startet 17.15 Uhr. Dann zieht wieder Ruhe ein in der Weinau.

Reiter und Pferde aus Sachsen, Brandenburg und Thüringen stellen sich an beiden Tagen den Dressur- und Springprüfungen in den verschiedenen Leistungsklassen – von Einsteiger bis mittelschwer. In den Vorjahren besuchten bis zu 2 500 Besucher bei schönem Wetter die Turniere auf der Reitwiese. Finanziert wird die Veranstaltung weitgehend durch Sponsoren aus Zittau und Umgebung.

