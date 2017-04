Anwohner stört Klinik-Lärm Im Jugendklub am Theaterplatz in Löbau wird häufig gefeiert. Manchen Nachbarn ist das zu laut. Eine kurzfristige Lösung scheint schwierig.

Offene Türen am Klub Klinik am Löbauer Theaterplatz sorgen immer wieder für Ärger. Lärm dringt dann nach außen und stört Nachbarn. Eine Lösung für das Problem soll der Umzug des Klubs nach Löbau Ost sein, bis dahin dauert es aber noch. © Rafael Sampedro

Es gibt Heavy Metal auf die Ohren – so kündigt der Klub Klinik seine Veranstaltung für diesen Sonnabend an. Manche Anwohner dürften darüber nicht begeistert sein. Zu ihnen gehören Sabine und Ingolf Simon. Sie haben mittlerweile wiederholt Anzeige wegen nächtlicher Ruhestörung bei der Stadt gestellt. Entsprechende E-Mails an das Ordnungsamt liegen der SZ vor. Das Ehepaar wohnt sehr nahe am Jugendhaus. „ Nun kommt allmählich die wärmere Jahreszeit und somit verlagert der Klub seine Aktivitäten in den Außenbereich“, schreibt Familie Simon.

Am vergangenen Wochenende hätten die Feiern von 22 Uhr bis 6 Uhr am Morgen gedauert. „Durch die gegebene Wohnlage war in beiden Nächten an Schlaf nicht zu denken“, teilt Ingolf Simon mit. Zwar hätte es in der Vergangenheit Absprachen zwischen der Familie und dem Klub gegeben, um Ruhestörungen zu vermeiden. Doch die Verabredungen würden nicht eingehalten, da entweder die Ansprechpartner nicht vor Ort sind, „oder sie sich nicht in der Lage fühlen, Ordnung herzustellen“, wie die Anwohner berichten.

Steve Hübel bestätigt, dass es in der Vergangenheit Gespräche mit den Simons gegeben hat. Er ist der Vorsitzende vom Verein Klub Klinik. Er sagt, von anderen Anwohnern seien ihm in letzter Zeit keine Beschwerden bekannt. Vom Ordnungsamt der Stadt Löbau heißt es: „Die letzte uns vorliegende Anzeige von Anwohnern stammt vom 27. Dezember 2015.“ Einen Tag davor war in der Nacht auch die Polizei vor Ort gewesen. Damals wurde vonseiten der Polizei aber keine Ruhestörung bestätigt. Welche Öffnungszeiten für den Klub gelten, wer die Veranstaltungen genehmigt und wer das Ganze kontrolliert, darauf kann die Stadt zumindest kurzfristig keine Auskunft geben.

Der Vereinsvorsitzende zeigt gegenüber Familie Simon und ihren Beschwerden teilweise Verständnis. „Im Klub herrscht Rauchverbot. Und wenn dann die Besucher vor die Tür gehen und sich unterhalten, trägt der Schall die Gespräche bis zu den Betroffenen.“ Daran sei allerdings nichts zu ändern. Bei Konzerten werde aber immer versucht, die Tür geschlossen zu halten, sodass weniger Lärmbelästigungen auftreten dürften. Kontrollieren könne Steve Hübel das nicht, zumal Besucher raus- und reingehen. An dem betreffenden letzten Wochenende habe eine private Geburtstagsfeier stattgefunden, an der maximal 15 Leute teilnahmen. Der Klubchef sagt, er sei selbst nicht immer bei den Veranstaltungen dabei. Allerdings habe man mit Familie Simon die Telefonnummern schon vor längerer Zeit ausgetauscht, damit sie anrufen können, wenn es ihnen zu laut wird.

Bis eine Lösung für alle Beteiligten in nähere Sichtweite rückt, wird es wohl noch eine Weile dauern. Der Vereinschef berichtet von einem Gespräch mit Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos). Dem Verein sei da gesagt worden, dass der geplante Umzug des Klubs nach Löbau Ost im kommenden Jahr stattfinden könne. Bis es soweit ist, dürfen nun erst einmal weitere Veranstaltungen in dem Haus am Theaterplatz stattfinden. Momentan wird beim Klinik-Gebäude das Dach repariert. Vor über zwei Jahren hatte ein Unwetter Schaden angerichtet. Die Notreparatur habe die Stadt veranlasst und beauftragt, so Steve Hübel.

