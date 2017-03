Anwohner stöhnen unter Autoverkehr Die Zahl der Fahrten im Röder- und Pulsnitztal steigt seit Jahren. Es gibt aber auch da und dort einen Rückgang.

Unablässig rauscht der Verkehr: Auf der Tina-von-Brühl-Straße in Seifersdorf fahren jeden Tag mehrere Tausend Autos dicht an den Wohnhäusern vorbei. © Thorsten Eckert

Einwohner im Pulsnitz- und Rödertal haben es geahnt: Vor ihrer Haustür nimmt der Verkehr immer mehr zu. Jetzt steht fest, sie liegen mit ihrem Gefühl richtig. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hat Zahlen veröffentlicht, die einen Anstieg der Verkehrsmenge auf den meisten überregionalen Straßen bestätigen. Laut der jüngsten Verkehrszählung auf Staatsstraßen ist in den zurückliegenden Jahren ein Plus von mehreren Hundert Fahrzeugen am Tag zu verzeichnen.

So brausten durch die Heide zwischen Radeberg und Dresden im Jahre 2010 noch 7 650 Autos an einem durchschnittlichen Tag die S 95 entlang. „Laut der jüngsten Zählung sind es 8 800 Fahrzeuge“, sagt Isabel Siebert, Mitarbeiterin des Landesamtes. Das ist eine Zunahme von rund 15 Prozent. Die jüngste Erhebung fand im Jahre 2015 statt. Die Ergebnisse hat das Lasuv vor wenigen Tagen veröffentlicht.

Auch im weiteren Verlauf der S 95 in Richtung Pulsnitz leiden die Anwohner unter zunehmendem Straßenverkehr. Bei Leppersdorf, südlich des Autobahnanschlusses Pulsnitz, sind die Zahlen in fünf Jahren um rund vier Prozent nach oben gegangen, von 9 360 Autos an einem durchschnittlichen Tag auf 9 700 Fahrzeuge. In Pulsnitz selbst ist aber kein Anstieg zu verzeichnen. Laut Analyse sogar ein leichter Rückgang, wenn auch auf hohem Niveau. Der Zählpunkt liegt an der Staatsstraße im Zentrum. Dort wurden bei der jüngsten Erhebung 8 900 Fahrzeuge registriert. In der Analyse 2010 waren es noch 9 040. Ähnlich fiel das Ergebnis in Kamenz aus, wo statt 13 120 zuletzt noch 13 000 Autos täglich in der Nähe des Bönischplatzes ermittelt wurden. Doch das ist eher die Ausnahme. Schon ein paar Kilometer weiter in Gersdorf an der Blitzerkreuzung ist wieder eine Zunahme des Fahrzeugverkehrs im Vergleichszeitraum festzustellen: von 8 100 im Jahr 2010 auf 8 400 Fahrzeuge.

Auch zwischen Ohorn und Pulsnitz hat der Verkehr deutlich zugenommen, um über 7 Prozent. Das sind 360 Autos mehr am Tag, 5 500 in 24 Stunden. Im Rödertal gibt es einen Messpunkt in Bretnig am Klinkenplatz, wo sich die Staatsstraßen 158 und S 56 treffen. Dort ist ebenfalls eine kräftige Zunahme zu verzeichnen, um 8 Prozent. 5 800 Fahrzeuge sind das jetzt täglich. In Großröhrsdorf selbst auf der Staatsstraße 158 wurde nicht gezählt. Durch Friedersdorf rollen jetzt gut 100 Autos mehr am Tag. Es sind jetzt 3 200. Das gleiche Bild auf der Straße zwischen Arnsdorf und Radeberg. Passierten 2010 noch 5 922 Autos die Straße an einem durchschnittlichen Tag, so sind es fünf Jahre später schon 6 300, ein Plus von etwa sechs Prozent. Besonders großen Ärger mit der täglichen Blechlawine haben die Einwohner entlang der Straße S 177 von Radeberg nach Ottendorf. So zählten die Behörden 2010 zwischen der Autobahnabfahrt Ottendorf und der B 97 in Ottendorf 4 662 Autos pro Tag. Fünf Jahre später sind es fast genau 1 000 mehr, nämlich 5 600, ein Plus von 19 Prozent. Auch auf der neuen dreispurigen Schnellstraße bei Radeberg rollen täglich Hunderte Autos entlang. Nach der Zählung des Lasuv sind es am nördlichen Ende 11 900. Eine Vergleichszahl liegt nicht vor, da die Schnellstraße 2010 noch im Bau war. Besonders hoch ist auf diesen Abschnitten der S 177 der Anteil des Schwerlastverkehrs. Er beträgt um die zehn Prozent. Auf der S 95 liegt er bei etwa der Hälfte.

Zahlen sagen etwas anderes als der Eindruck

Eines fällt in dem Zahlenwerk des Straßenamtes besonders auf. Ausgerechnet an Stellen, wo die Anwohner augenscheinlich extrem unter dem Verkehr leiden, soll die Zahl der täglichen Fahrten gesunken sein. Laut Lasuv gingen diese z. B. in Seifersdorf von 8 022 Durchfahrten auf 7 900 zurück. Nach dem Eindruck der Einwohner hat der Verkehr aber weiter zugenommen. Seit Jahren kämpfen die Seifersdorfer für eine Verbesserung der Situation. „Als Erstes müsste der marode Straßenbelag erneuert werden. Fährt ein Lkw über die Risse und Absätze, dann erzeugt es lautes Poltern“, sagt Kathrin Schulze. Die Einwohner wünschen sich auch Tempo 30 Bereiche, damit der Lärm reduziert und die Sicherheit erhöht wird. Rein gefühlsmäßig wird es den Pulsnitzern wohl so ähnlich gehen. Denn auch in Pulsnitz soll der Verkehr auf der Durchgangsstraße dem allgemeinen Trend entgegen leicht gesunken sein. Aber wohl kaum spürbar. So hatte die Stadt bereits vor Jahren für Pulsnitz die Ausweitung der Tempo-30-Zone gefordert, Flüsterasphalt und Hilfen für die Anwohner beim Einbau von Schallschutzfenstern. Immer wieder ist zudem eine Umgehungsstraße im Gespräch und wurde auch ins Stadtentwicklungskonzept aufgenommen. Daraus dürfte so schnell nichts werden. Nachgedacht wird deshalb über eine Verkehrsführung durch die Stadt, die die Innenstadt entlastet. Das wäre zumindest eher realisierbar.

Und auch schon seit Jahren kämpfen die Bewohner von Friedersdorf um einen Radweg nach Pulsnitz. Dabei geht es ihnen auch um die Sicherheit der Schulkinder an der gefährlichen Trasse. Sie können sich durch die neusten Zahlen bestätigt fühlen.

