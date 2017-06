Anwohner sauer über den Zustand der Alten Brandstraße Wer in Hohnsteins alten Straßen und Gassen wohnt, hat ein Problem. Die meisten sind eine Katastrophe.

Der Einfahrtsbereich der Alten Brandstraße ist nicht nur kaputt, sondern auch gefährlich. © Marko Förster

Ziemlich neidisch schauen die Anwohner der Alten Brandstraße in Hohnstein auf den Kalkbruchweg. Diese wurde im letzten Jahr richtig schick hergerichtet. Kein Wunder munkelt man bereits. Denn auf dem Kalkbruchweg wohnen beziehungsweise arbeiten der Bürgermeister und der Vizebürgermeister. Die Anwohner der Alten Brandstraße haben die Nase nun richtig voll. Seit 20 Jahren würde man den schlechten Zustand kritisieren. Es habe mehrere Ortsbegehungen gegeben. Geändert habe sich nichts, kritisiert eine Anwohnerin. Vor allem im oberen Bereich sei es inzwischen extrem gefährlich. Die Straße ist schmal und fällt auseinander. So kann sich die Natur Stück für Stück zurückholen. Die Anwohner klagen, dass sie kaum noch befahren werden kann. Wegen der direkten Verbindung zwischen Max-Jacob-Straße und Markt sind noch dazu viele Fußgänger unterwegs. Der obere Bereich sei aber nicht mehr verkehrssicher und für Fußgänger zu gefährlich, weil die nichts ausweichen können. Walter Opitz fasste sich deshalb ein Herz und forderte von der Stadtverwaltung eine Antwort, wann den nun auch die Alte Brandstraße saniert werde. Er habe versucht, die Löcher auszuflicken. Genutzt habe es nichts. Dazu komme, dass bei Starkregen im unteren Bereich die Straße überschwemmt und weiter ausgespült werde. „Eine Asphaltdecke wäre richtig gut“, sagt Walter Opitz.

Im Straßenbauprogramm des Stadtrates von 2013 sei der grundhafte Ausbau mit Beton vorgesehen, sagt Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Doch es fehlt an Geld. Im Stadtsanierungsgebiet, wofür es Fördermittel gegeben hätte, war dieser Bereich nicht mit drin. Wenn man im Straßenbau vorankommen wolle, müsse man auch über Straßenausbaubeiträge nachdenken, sagt der Bürgermeister. Das Bauamt will Förderquellen prüfen. Doch es hakt nicht nur an der Alten Brandstraße. Stadtrat Hendrik Lehmann (UWV) bemängelte noch mehr. Die Promenade und der Pechhüttenweg seien als Straße nicht mehr zeitgemäß.

