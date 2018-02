Anwohner planen den neuen Südpark Oberhalb der Nöthnitzer Straße entsteht der größte kommunale Park Dresdens. In diesem Jahr sollen die Arbeiten beginnen.

In den kommenden Jahren soll der Dresdner Süden eine neue Erholungslandschaft bekommen. 45 Hektar misst das Areal zwischen Nöthnitzer, Berg- und Kohlenstraße. Die Planer nennen das Projekt Südpark, obwohl die Fläche kein gestalteter, strukturierter Park werden soll. Geplant sind verschiedene Wege, ein Waldlehrpfad, Spielplätze und Sitzmöglichkeiten. Je nachdem, wie viel Budget für die neue Anlage pro Jahr bleibt, wird der Südpark ausgebaut.

Ein erstes Projekt für den neuen Park soll schon in diesem Jahr entstehen. Von der Sporthalle an der Nöthnitzer Straße hinauf in Richtung Kohlenstraße soll es künftig einen Waldlehrpfad geben. Auf dem gelangen Spaziergänger die Anhöhe hinauf. Treppenanlagen sollen helfen, die drei Böschungen samt dem Höhenunterschied von etwa 20 Metern zu überwinden. Derzeit befindet sich an dieser Stelle undurchdringlicher Wald. Eine Nord-Süd-Verbindung haben sich die Anwohner lange gewünscht.

Es soll nicht der letzte Wunsch bleiben, den die Stadtplaner umsetzen. Das Interesse der Anwohner an der neuen Anlage ist riesig. Sie wollen mitentscheiden. Das war nicht nur bei einer völlig überfüllten Anwohnerversammlung Ende vergangenen Jahres spürbar. Mittlerweile hat sich eine Interessengemeinschaft gebildet, die ebenfalls Ideen für die neue Fläche hat.

Die nächste Möglichkeit zum Austausch bietet die Stadt am 3. März an. Dann findet in der Aula des Vitzthum-Gymnasiums, Paradiesstraße 35, eine Planungswerkstatt statt. Dabei wird zunächst der aktuelle Stand vorgestellt. Im Anschluss sollen Wünsche für den neuen Park diskutiert werden. Bei der Präsentation der Ergebnisse will auch Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) dabei sein.

Für die Werkstatt ist eine Anmeldung dringend erforderlich. Der Platz in der Aula ist begrenzt. Die Anmeldung ist telefonisch unter 6588708 möglich. Interessenten können sich zudem per E-Mail an veranstaltung@freiraeume-planen.de melden. (SZ/acs)

Kontakt zur Interessengemeinschaft Südpark unter kontakt@ig-suedpark.de

www.dresden.de/suedpark

