Anwohner nicht gut informiert? Im Wohngebiet „Am Stadtblick“ soll neu gebaut werden. Dass die dazu bestehenden Pläne noch stimmen, wird aber bezweifelt.

Andreas Graff. © Claudia Hübschmann

So eine Stadtrats-Tätigkeit kann ganz schön anstrengend sein. Das müssen derzeit vor allem die Räte erfahren, die in der Nähe der Stadtparkhöhe bzw. des Stadtblicks in Meißen wohnen. So sind schon mehrfach Anwohner auf Linken-Stadtrat Andreas Graff zugekommen, weil sie Fragen zur geplanten Häuserbebauung „Am Stadtblick“ haben. Zum wiederholten Male richtete Graff sich nun in einem Schreiben an die Verwaltung, um Fragen der Anwohner weiterzugeben. Nach wie vor gebe es Diskussionen um die Errichtung der Rückhaltebecken im Wohngebiet. Auch von Bürgern aus dem Goldgrund seien Fragen vorgebracht worden. „Was liegen konkret für Gründe vor, dass erneut Ortsbegehungen durchgeführt werden? Weshalb vermeidet man Gespräche zur Vorinformation mit den Anwohnern? Weshalb erfolgt keine Information der Stadträte, die in dem Wohnbereich wohnen?“, fragt Graff stellvertretend die Verwaltung. Diese hatte vor Kurzem betont, dass es keinerlei Pläne gebe, grundsätzlich auf Regenrückhaltebecken zu verzichten. Allerdings hätten Untersuchungen ergeben, dass ein Becken im nördlichen Bereich ausreiche.

Zunächst waren für die 14 neuen Häuser zwei Stück vorgesehen. Nach Aussagen eines Anwohners „Am Stadtblick“ führe dieser Verzicht dazu, dass ein zusätzlicher Abwasserkanal in einer der Straßen des Wohngebiets eingebracht werden müsse. Dabei beruft sich der Anwohner auf Aussagen der Meißener Stadtwerke, die an der Erschließung des Standortes beteiligt sind. Dies sei eine deutliche Abweichung vom beschlossenen Bebauungsplan, so der Bewohner. Wie es dazu kommen konnte, will er nun vom Bauamt der Stadt wissen und bittet ebenfalls um schriftliche Antwort.

