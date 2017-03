Anwohner müssen zahlen Die Stadt beseitigt die letzten Flutschäden in der Kirchstraße. Den größten Teil der Kosten übernimmt der Freistaat – aber nicht alles.

Die Bauarbeiten an der Kirchstraße sind im vollen Gange. An den Kosten für die neue Straßenbeleuchtung müssen sich die Anwohner beteiligen. Die Arbeiten dauern noch bis voraussichtlich bis Ende Oktober. © Sebastian Schultz

Die Bagger rollen, Erdmassen türmen sich. Auf der Kirchstraße herrscht reger Verkehr – allerdings nur von Baufahrzeugen. Der Abschnitt zwischen Kirchstraße und Strehlaer Straße ist jetzt voll gesperrt. Zu ihren Häusern fahren dürfen über die Baustelle nur die Anwohner. Die haben nun Post aus dem Rathaus bekommen. Darin informiert die Stadtverwaltung über die Straßenbaubeiträge, die auf die Anwohner zukommen. An den gesamten Kosten für die Baumaßnahme werden sie allerdings nicht beteiligt. Der Hintergrund: Die Stadt beseitigt auf Kirchstraße, Dammweg und Gartenweg die letzten Flutschäden an den Straßen und den Abwasserkanälen. Mit 90 Prozent der Kosten zahlt der Freistaat dabei den Löwenanteil. Der Rest kommt aus der städtischen Kasse.

Ganz anders sieht es bei der Straßenbeleuchtung aus – seit Jahren ein Streitpunkt in der bislang schlecht ausgeleuchteten Kirchstraße. Auf dem ersten Bauabschnitt sowie auf Damm- und Gartenweg werden komplett neue Straßenlaternen aufgestellt. Auf dem zweiten Abschnitt zwischen der Steinstraße und dem Ende an der Kläranlage bleiben die Kabel, Anschlusskästen und Masten bestehen. Laut Stadtverwaltung werden diese nur im Einzelfall je nach Straßenprofil leicht versetzt. Im Unterschied zu den restlichen Posten fördert das Land Sachsen die Baukosten für die Beleuchtung nicht. „Dafür muss die Stadt komplett allein aufkommen. Die Erneuerung der Beleuchtung ist keine beitragsfähige Maßnahme“, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler. Soll heißen: Für die Straßenbeleuchtung kann die Stadt dafür Geld von den Anwohnern verlangen. Genau das hat die Verwaltung nun also vor.

Auch Kirchstraßen-Anwohner Rolf Müller hat einen Brief bekommen, in dem steht, mit welcher Summe seine Frau und er rechnen müssen. Unterm Strich sind es 814,37 Euro. Müller findet das nicht in Ordnung. „Die Straßenbeleuchtung ist durch das Hochwasser genau so in Mitleidenschaft gezogen worden wie die Straße.“ Nicht nur bei den großen Hochwasserkatastrophen 2002 und 2013 hätten die Betonmasten im Wasser gestanden, sondern auch in anderen Jahren. „Es handelt sich meiner Meinung nach dabei auch um einen Flutschaden.“ Daher sehe er es auch nicht ein, für diesen Posten zu bezahlen, so der Mann, der auf allen politischen Ebenen erfolgreich für den Bau des Gröbaer Flutschutz geworben hatte.

Und noch etwas leuchtet Rolf Müller nicht ein: die Quadratmeterzahl, nach der er anteilig an den Kosten beteiligt werden soll. Knapp 1 200 Quadratmeter misst sein Grundstück laut Grundbuch. Die Stadtverwaltung legt allerdings noch einmal rund 300 Quadratmeter mehr zugrunde. „Das geht doch nicht“, ärgert sich Müller. „Ich weiß doch, wie groß mein Grundstück ist.“

Aufschluss gibt ein Blick in die Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Riesa. Darin heißt es, dass die zugrunde liegende Fläche mit 1,25 multipliziert wird, wenn auf dem Grundstück ein zweigeschossiges Haus steht – so wie im Fall der Eheleute Müller. Für jedes weitere Stockwerk erhöht sich der Faktor noch mal um 0,25. „Ich habe im Rathaus angerufen und mir das erklären lassen. Diese Bescheide versteht man doch sonst nicht.“ Doch statt einer nachvollziehbaren Erklärung ist bei Rolf Müller lediglich dieser Satz hängen geblieben: „Seien Sie froh, dass Sie kein Gewerbetreibender sind, sonst müssten Sie noch mehr bezahlen. Das hat man mir am Telefon gesagt.“ Rolf Müller will nun Widerspruch einlegen.

Endgültig sind die Summen, die die Verwaltung errechnet hat, aber noch nicht: „Das kann noch gar nicht der abschließende Bescheid sein. Die Kosten stehen erst nach allen Schlussrechnungen der Unternehmen“, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler. Also frühestens nach Abschluss der Bauarbeiten Ende 2018. „Mit der jetzigen Information wurde die Höhe des etwa zu erwartenden Straßenbaubeitrages mitgeteilt, damit sich die Bürger langfristig darauf vorbereiten können“, so Päsler. Die endgültigen Bescheid gingen frühestens Anfang 2019 an die Anwohner.

„Günstiger wird es bis dahin sicher nicht“, meint Rolf Müller.

zur Startseite