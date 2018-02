Anwohner kritisieren Eichenhain-Parkplatz Bei Nachbarn stößt der Plan für den neuen Sportkomplex auf Ablehnung. Die Stadt hält dagegen.

Direkt an der neuen Sporthalle soll der Parkplatz gebaut werden. Das gefällt einigen Anwohnern nicht. © Grafik/SZ

Gröditz. Er dürfte nicht nur gebraucht werden, wenn künftig mal wieder Dynamo Dresden zum Freundschaftsspiel vorbeikommt: der geplante Bedarfsparkplatz an der Ecke Waldweg/Am Eichenhain. Die Stellfläche auf dem Schotterrasen soll die etwa 90 befestigten Stellplätze, die nach derzeitiger Planung im neuen Sportkomplex entstehen sollen, ergänzen. Die Bewohner der beiden benachbarten neuen Eigenheime wenden sich gegen diese Pläne. „Wir befürchten eine erhebliche Einschränkung unserer Wohnsituation.“ Auch der Wert ihrer Grundstücke würde gemindert, wenn die Stellfläche wie geplant entstünde. Die Anlieger erbitten deshalb, die Flächen von der Stadt kaufen zu dürfen.

Die Stadtverwaltung sieht keinen Anlass, dem zuzustimmen – und kann auch keine Einschränkung der Wohnsituation durch den geplanten Bedarfsparkplatz erkennen. Außerdem seien die jetzt strittigen Flächen den Anwohnern im Jahr 2015 zum Kauf angeboten worden, die hätten das Angebot aber damals nicht wahrgenommen.

Wie es weitergeht, darüber muss nun der Stadtrat entscheiden. In der nächsten Sitzung werden die Stadtpolitiker die Wortmeldung der Anwohner als Einwand zum Bebauungsplan für den Sportkomplex am Eichenhain behandeln. Die Ratssitzung findet am Dienstag, 20. Februar, ab 17 Uhr im Rathaus statt und ist öffentlich. (SZ/ewe)

