Anwohner klagen über mehr Raser

Nachdem die Ortsdurchfahrt im Bannewitzer Ortsteil Golberode im vorigen Jahr erneuert wurde, ärgern sich Anwohner wegen der Raser. Aus Richtung Babisnauer Pappel verläuft die Straße abschüssig in den Ort. Bergauf, so beobachten die Anwohner, drücken Autofahrer ebenso aufs Gaspedal. Eine Situation, die vor allem bei schlechter Witterung gefährlich ist. Mit der ausgebauten Straße habe dies aber nichts zu tun, heißt es zur Erklärung aus dem Pirnaer Landratsamt. „Das Gefälle wurde mit dem Bau nicht verändert“, sagt Martina Aurisch, Amtsleiterin für Straßenbau und Verkehr. Auch vor der Sanierung verfügte die Fahrbahn weder über Borde noch Schutzplanken. Diese seien zudem nur an solchen Stellen anzubringen, an denen die Gefahr besteht, dass „ein Fahrzeug trotz Beachtung der Verkehrsregeln von der Fahrbahn abkommen kann“. An dem betreffenden Straßenabschnitt treffe dies aber nicht zu, sagt Aurisch. (SZ/ves)

