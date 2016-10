Anwohner in Alarmstimmung Dass das Flussbett der Triebisch hochwassersicher gemacht wird, freut die Bewohner. Daraus resultierender Dreck und Lärm würden aber überhandnehmen.

Emotional tauschen Anwohner von „Am Triebischwehr“ und der angrenzenden Jaspisstraße (v.l. Uta Götsch, Karl Höcker, Klaus Götsch, Bettina Kempe, Joachim Wetzig) Argumente aus. Dass sie unter dem Lärm und Dreck durch die Arbeiten an der Triebisch leiden, haben sie den zuständigen Projektplanern bereits mitgeteilt. Wirklich verbessert hat sich die Lage jedoch nicht. © Daniel Bahrmann

Sonnabendmorgen, 6.45 Uhr. Frühaufsteher Karl Wetzig ist schon eine halbe Stunde wach, schlürft in Ruhe seinen frisch gebrühten Kaffee. Da vibriert plötzlich die Tasse in seiner Hand, schaukelt die dunkle Flüssigkeit hin und her. Zweimal, sagt der 82-Jährige, sei das in seiner Wohngegend „Am Triebischwehr“ so passiert – und das am Wochenende. Schuld sind aber keine übernatürlichen Kräfte oder ein Erdbeben. Es sind die Bauarbeiten am Flussbett der Triebisch, die derzeit zwischen der Köhlerstraße und im weiteren Verlauf bis Buschbad durchgeführt werden.

„Zehn bis 15 Mal donnern die Lkws täglich über die Jaspisstraße, bringen Steine vom und zu dem Sammelplatz, der genau am Rand eines Wohngebietes an der Ecke Triebischwehr/Jaspisstraße liegt“, erzählt Wetzig. So wie viele Anwohner im Triebischtal freut sich der Rentner über die millionenschweren Arbeiten der zuständigen Landestalsperrenverwaltung (LTV). Er und alle Nachbarn wüssten schließlich, wie schnell der Fluss zur Gefahr werden kann. „Trotzdem kann es nicht sein, dass wir seit Wochen unsere Wäsche nicht mehr aufhängen können, die Fenster wegen des vielen Staubs permanent verdreckt sind“, sagt Bettina Kempe, die an der Jaspisstraße 25 wohnt.

Deshalb habe man sich schon an das Ordnungsamt der Stadt Meißen gewandt. Das schreitet jedoch nur ein, wenn die öffentliche Ordnung in unzumutbarem Maße beeinträchtigt wird, stimmen ihre Arbeiten mit der LTV ab. Die führt den Bau aber nicht durch, sondern vergibt die Aufträge an Baufirmen. „Im Auftrag der Landestalsperrenverwaltung wird derzeit die Sohlbefestigung der Triebisch zwischen dem Bauhof der Stadt Meißen bis Ecke Köhlerstraße instand gesetzt“, teilt Sprecherin Katrin Schöne mit.

Die Reinigung der Straße und Ordnung der Baustellen obliege der beauftragten Firma. Das ist in diesem Fall die Teichmann Bau GmbH aus Wilsdruff. „Gereinigt wird an den Werktagen, an denen gearbeitet wird bzw. an denen Transporte vom Zwischenlager erfolgen. Sie werden jeweils nach Abschluss der Arbeiten durch einen Lader mit Kehrbesen durchgeführt, bei Bedarf auch mit einer Kehrmaschine“, so Schöne. Davon wollen die Anwohner aber nichts mitbekommen haben. „Die Straße, die ja der Stadt gehört, ist ständig dreckig, bei Sonne total verstaubt, bei Regen verschlammt“, erzählt Kempe.

Baustelle mitten im Wohngebiet

Unverständnis herrscht auch, weil das Zwischenlager von der Baufirma mitten im Wohngebiet am Triebischwehr eingerichtet wurde, sodass viele Anwohner dem Lärm ausgesetzt sind. „Wieso hat man nicht wie früher den alten Kohlelagerplatz am Kaufland dafür genutzt, dort Steine abgekippt, wo nicht so viele Leute davon gestört werden?“, fragen mehrere aufgebrachte Bürger.

Eine Erklärung, heißt es seitens der LTV, ist, dass die Arbeiten bereits im August 2015 begonnen hatten. „Zu dieser Zeit war der Kohlelagerplatz durch Bautätigkeiten der Deutschen Bahn belegt“, sagt LTV-Sachberaterin Britta Andreas. Das Zwischenlager wurde also bereits zu diesem Zeitpunkt eingerichtet. Welche Fläche letztlich genutzt werde, sei Sache der Baufirma. Und warum wird auch sonnabends schon ab um 7 gearbeitet? Auch dieses Problem stößt den Anwohnern im Triebischtal sauer auf. Das sei aber nicht die Regel, betont die LTV. „Nur bei äußerster Notwendigkeit würden Arbeiten zwischen 7 und 13 Uhr erledigt.

So musste etwa am letzten Sonnabend die Instandsetzung der Gewässersohle abgeschlossen werden, bevor die für das Wochenende angekündigten Niederschläge eintrafen“, erklärt die Pressesprecherin.

Sie bestätigt die Ausführungen der Bürger, dass der Projektverantwortliche der LTV vor Ort wegen mangelnder Straßenreinigung bereits zweimal von diesen angesprochen wurde. Die Baufirma sei über die Beschwerde informiert. „Es wird aber immer nur beschwichtigt und Besserung gelobt. Das gilt auch für die schlechte Sicherung der Baustelle. Am Wochenende spielen hier oft Kinder. Ich kann nur hoffen, dass nicht noch etwas passiert“, sagt Karl Wetzig. Einziger Trost für ihn und die anderen Anwohner: Lange werden die Arbeiten nicht mehr dauern. Bis Ende Oktober 2016, teilt die LTV mit, soll die Baustelle beräumt, bis Mitte November die Arbeiten komplett abgeschlossen sein.

