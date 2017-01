Anwohner haben Schleichverkehr satt Die schmale Straße An der Gottleuba wird gerne als Abkürzung genutzt. Das ist nicht das einzige Problem vor Ort.

In der Straße An der Gottleuba ist ordentlich was los. Anwohner stoße sich an dem Verkehr und den wild parkenden Autos. © Kristin Richter

Am Nachmittag ist es am schlimmsten“, sagt der Anwohner, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Dann würden die Autos manchmal Stoßstange an Stoßstange vor seiner Haustür auf der Straße An der Gottleuba vorbeifahren. „Es ist skandalös“, schimpft der ältere Herr.

Aus seiner Sicht und nach Auffassung seiner Nachbarn ist die Anliegerstraße schon seit Längerem zu einer Schleichstrecke verkommen. „Denn die meisten Autofahrer wollen die Ampel an der Ecke Einsteinstraße/B 172 meiden und biegen deshalb vorher in unsere Straße ein, um dann ohne Wartezeit auf die Bundesstraße in Richtung Osten zu gelangen“, sagt der Pirnaer. Besonders zum Feierabend staue es sich auf der Einsteinstraße stadteinwärts, weshalb viele die Abkürzung über die Trasse An der Gottleuba nutzen.

Dabei sei die Straße für solchen Verkehr nicht ausgelegt, erklärt der Rentner und hat dabei die Passanten im Blick. Einen Fußweg gibt es nämlich nicht. Außerdem nutzten viele Bewohner des Seniorenheimes an der Einsteinstraße den Weg, um mit einem Rollator oder zu Fuß in die Innenstadt zukommen. „Wenn sich zwei Autos hier begegnen, ist kein Platz mehr für Fußgänger“, erläutert der Anwohner.

Besonders erbost ihn, dass die Straße zwar als Schleichstrecke missbraucht werde, aber die Autofahrer leider nicht schleichen. Die Spitzenreiter würden hier bis zu 60 Stundenkilometer rasen. Erlaubt ist lediglich Schrittgeschwindigkeit, da die Straße größtenteils als verkehrsberuhigte Zone ausgeschildert ist.

Aber nicht nur der fließende Verkehr ist aus Sicht der Anwohner ein Problem. Es gebe auch viel zu wenig Parkplätze in der Straße, an der die Musikschule Sächsische Schweiz in der ehemaligen Küttner-Villa ihr Domizil hat. Die Eltern, die ihre Kinder zur Musikschule bringen, parken am Straßenrand. Damit sich niemand mehr auf seinen Privatparkplatz vor dem Haus stellt, hat der Anwohner bereits eine Kette vor die Stellflächen gezogen.

Lediglich fünf ausgewiesene Parkplätze gibt es in der Straße. „Das ist zu wenig“, stellt der Pirnaer fest und bemängelt in diesem Zusammenhang aus seiner Sicht verschenkte Parkfläche auf dem Gelände der Küttner-Villa. Dort gibt es zwar einen Parkplatz, der jedoch den Musiklehrern und Mitarbeitern der Musikschule vorbehalten sei. „Das Areal ist groß genug, um noch weitere Stellflächen zu errichten, sodass die Situation auf der Straße entschärft werden könnte“, meint der Pirnaer.

Bei der Stadtverwaltung ist er schon gewesen, um die Probleme darzulegen. Ohne Erfolg. Das Rathaus wertet die Straße nicht als Schwerpunkt. „Aus unserer Sicht wird die Trasse nicht als Umleitungsstrecke missbraucht“, sagt Stadtsprecher Thomas Gockel. Auch die von den Anwohnern angesprochene Raserei ist für die Stadtverwaltung kein Thema. „Wir haben an der Straße in dem verkehrsberuhigten Bereich die fünf Parkflächen versetzt gekennzeichnet, sodass die Fahrtgeschwindigkeit minimiert wird“, erklärt der Stadtsprecher.

Etwas anders schätzt die Polizei den Sachverhalt ein. Ein Anwohner habe das Problem vor gut einem Monat im Pirnaer Revier gemeldet, bestätigt Polizeisprecherin Jana Ulbricht. Schon zuvor hatten die Beamten das Thema auf dem Schirm. „Es ist bekannt, dass die Straße An der Gottleuba auch als Schleichweg genutzt wird, um dem Rückstau der Einsteinstraße zur B 172 zu umgehen“, so Jana Ulbricht.

Von einem Unfallschwerpunkt will sie allerdings nicht reden. Die Polizei überlegt dennoch, ob sie in Zukunft Geschwindigkeitskontrollen in der Straße durchführt.

