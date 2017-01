Anwohner fordern Streuobstwiese statt Eigenheime Die Stadt plant ein Baugebiet am Pesterwitzer Ortsrand. Einige der Anwohner haben nun dem Oberbürgermeister geschrieben.

Um eine neue Eigenheimsiedlung in Pesterwitz zu verhindern, haben einige der Anwohner nun ein ungewöhnliches Angebot an Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) geschickt. „Die Anwohnerinitiative möchte mehr Grün statt Beton in Pesterwitz durchsetzen“, schreibt deren Sprecher Ulrich Naumann in einer Mitteilung. „Deshalb erneuert sie die Bereitschaft, bei der Anlage eines Streuobstbestandes mitzuwirken.“ Die Initiative sei auch bereit, die Pflege zu übernehmen. „Ein entsprechendes Schreiben an den Oberbürgermeister ist unterwegs.“

Die städtische Freitaler Projektentwicklungsgesellschaft (FPE) plant auf dem etwa sechs Hektar großen Grundstück – das entspricht der Größe von zehn Fußballfeldern – 56 Baugrundstücke. Die Erschließung soll das städtische Tochterunternehmen übernehmen. Für den Rest wären die Häuslebauer verantwortlich. Die Grundstücke sollen den Plänen zufolge durchschnittlich 735 Quadratmeter groß sein. Sie können mit Einfamilien- und Doppelhäusern bebaut werden. Die neue Siedlung ist in zwei Teile gegliedert. Die Zufahrt zum südlichen und weitaus größeren Teil erfolgt über die Dölzschener Straße. Der nördliche Teil kann über die Straße Schöne Aussicht erreicht werden. Zwischen den beiden Wohngebietsteilen ist ein Park geplant.

Durch den Verkauf der 56 Baugrundstücke sind Einnahmen zwischen fünf und sechs Millionen Euro zu erwarten. Das Interesse von Eigenheimbauern an den Grundstücken sei groß, hieß es zuletzt.

Hinter der Interessengemeinschaft, die sich gegen die neue Siedlung ausspricht, steht eine Handvoll Anwohner. Sie bereiten außerdem eine sogenannte Normenkontrollklage vor. Als Normenkontrolle bezeichnet man die Überprüfung von Rechtsnormen darauf hin, ob sie mit höherrangigem Recht, also zum Beispiel mit dem Grundgesetz, vereinbar sind. Normenkontrollen werden in Deutschland von Verfassungsgerichten vorgenommen. Im konkreten Fall soll geprüft werden, ob der Bebauungsplan rechtmäßig ist.

zur Startseite