Anwohner fordern Lkw-Verbot Die Stadtverwaltung hält das für unmöglich, weil es sich bei der Goethestraße um eine Staatsstraße handelt. Stadtrat Thomas Gallitzdorfer lässt sich davon nicht beirren.

Riesa. Stadtrat Thomas Gallitzdorfer (CDU) fordert ein Durchfahrtsverbot für Lkws auf der Goethestraße. „Ab vier Uhr morgens donnern die Lkws vorbei“, sagt der Gewerbetreibende, der mit seiner Familie selbst dort lebt. Auch von anderen Anwohnern sei er auf die Lärmbelästigung angesprochen worden. Von der Stadt hat Gallitzdorfer eine Absage für seine Forderung erhalten. „Die Goethestraße ist eine Staatsstraße und damit von großer Bedeutung für den überörtlichen Verkehr. Deshalb sind dort keine Beschränkungen zulässig“, so Stadtsprecher Uwe Päsler. Zudem laufe ein Großteil des Busverkehrs über die Straße. Auch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, das für Staats- und Bundesstraßen zuständig ist, bestätigt, dass Lkw-Verbote dort nicht zulässig wären.

Gallitzdorfer will sich damit nicht zufriedengeben. „Es gibt Bundesstraßen, die für Lkws gesperrt sind“, sagt er und verweist auf Beispiele aus Baden-Württemberg (Landkreis Karlsruhe). Der Stadtrat will sich nun weiter für ein Durchfahrtsverbot an der Goethestraße stark machen.

