Anwohner ertragen Baustelle gelassen

Der große gelbe Bagger liefert die nächste Fuhre Rohre an. Bauarbeiter rufen sich Befehle zu. Überall liegen Sandhaufen herum. Weiß-rote Warnbaken weisen den Fußgängern den schmalen holprigen Gehweg. Auf der Kreuzung Heidenauer Straße/Großsedlitzer Straße in Pirna ist allerhand los. Die Ecke ist für Autos komplett gesperrt, ebenso wie die gesamte Großsedlitzer Straße. Grund dafür sind die Arbeiten zum Hochwasserschutz, die die Stadt Pirna in Auftrag gegeben hat. Das bedeutet für die Anwohner eine harte Nervenprobe. Betroffen ist unter anderem Werner Thiermann von der Großsedlitzer Straße, der sein Auto während der Bauzeit in der Heidenauer Straße nahe Möbel Graf abstellt. „Bei mir geht es ja noch, da ich relativ weit unten wohne, aber für die Nachbarn, die weiter oben an der Straße leben, ist es schon beschwerlich. Sie müssen ihre Einkäufe weit tragen“, sagt der Rentner. Doch das soll keine Klage sein. Alle wüssten, wie wichtig die Maßnahme sei. Mit Schaudern erinnert sich Thiermann an die Hochwasser 2002, 2006, 2010 und 2013, als Schlammlawinen und Wassermassen von den Hängen oberhalb ihrer Grundstücke durch die Straße schossen.

Genauso sieht es Anwohnerin Ute Nemitz, die gerade mit dem Kinderwagen auf dem Notweg die Baustelle passiert. „Mich stören die Arbeiten nicht. Natürlich bedeuten sie auch Einschränkungen, aber dafür haben wir dann beim nächsten Starkregen besseren Schutz.“

Nicht nur Privatleute müssen sich mit der Bausituation arrangieren. Auch das Möbelhaus Graf an der Heidenauer Straße hat ein Problem. Wegen der Bauarbeiten ist die Zufahrt zu den Anlieferungsrampen nicht möglich. „Wir haben improvisiert“, erklärt Hausleiter Wolfgang Hoßner. Die Ware wird jetzt im Hauptlager an der Kunstseidenstraße angeliefert und dort auf kleinere Lkws umgeladen, die auf einem schmalen Zuweg das Möbelhaus anfahren können.

Grundstücksfrage endlich geklärt

Überhaupt sei die Situation für das Unternehmen im Sommer schlimmer gewesen, als nämlich die Zufahrt von der S 172 in die Heidenauer Straße gesperrt war. „Wir hatten damals eindeutig weniger Publikumsverkehr“, sagt Hoßner. Die Kunden konnten während der Sperrung nur über eine extra angelegte Behelfs-Einfahrt am oberen Ende der Heidenauer Straße zum Möbelhaus sowie zu den anderen Unternehmen in dem Gewerbegebiet gelangen.

Um die Umsatzeinbußen zu kompensieren, heckte das Möbelunternehmen gemeinsam mit dem ebenfalls betroffenen Modezentrum Kress sowie dem Elektromarkt Expert einen cleveren Plan aus. „Wir haben bei der Stadtverwaltung eine Anfrage gestellt, ob man uns im Jahr 2017 einen extra verkaufsoffenen Sonntag genehmigt“, berichtet Hoßner. Eine Antwort vom Rathaus kam jedoch noch nicht. Grund für die Bauarbeiten ist Pirnas größtes Hochwasser-Schutzprojekt in diesem Jahr. Für rund 1,6 Millionen Euro bringt die Stadt seit Frühjahr dicke Kanalrohre unter mehrere Straßen. Sie sollen bei Regen das Wasser vom Großsedlitzer Elbhang fangen und unter der Großsedlitzer Straße, der Heidenauer Straße und der Fabrikstraße in die Elbe ableiten. Allerdings stießen die Fachleute in der Großsedlitzer Straße auf ein Problem. „Zahlreiche alte Leitungen, unter anderem für Strom und Telefon, wurden nicht tief genug eingebaut. Dieser Fehler muss nun korrigiert werden“, erklärt Stadtsprecher Thomas Gockel. Aufgrund der unvorhergesehenen Arbeiten verschiebt sich die Bauzeit.

Um welchen Zeitraum, kann Gockel noch nicht sagen. „Das wird geprüft. Wenn konkrete Ergebnisse vorliegen, werden wir die betroffenen Anwohner unverzüglich informieren“, verspricht er. Eigentlich sollten die Arbeiten in dem Abschnitt Großsedlitzer Straße und Heidenauer Straße in diesem Jahr abgeschlossen werden. Gute Nachrichten hat Thomas Gockel jedoch zum geplanten Regenrückhaltebecken, das am oberen Ende der Großsedlitzer Straße errichtet werden soll. Bisher gehört das dafür vorgesehene Grundstück nicht der Stadt, sondern befindet sich im Privateigentum. Auf der jüngsten Ratssitzung beschlossen die Abgeordneten nun den Ankauf des Geländes. „So steht dem Bau eines Rückhaltebeckens nichts mehr im Weg“, sagt Gockel.

