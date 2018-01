Anwohner der künftigen S 84 wollen Überdachung für Trasse Eine niedrigere Schallschutzwand war nie ein Thema.

Coswig. Sie wollen keinesfalls eine niedrigere Schallschutzmauer, informieren Anwohner des Coswiger Weingutes Streller.

In einem Beitrag zum aktuellen Stand der Weiterführung der Elbtalstraße S 84 von der Naundorfer Straße in Kötitz Richtung Meißen war zu lesen, dass es offenbar noch Klärungsbedarf gibt bei Problemen mit Anwohnern der neuen Straße. So mit den Eigentümern des Coswiger Weinguts Streller, wo die Straße zwischen Gut und Bahnschienen verlaufen soll, in einem Abstand von 1,40 Meter zu den Gebäuden. Und dass die Eigentümer das gern weiter entfernt wollten und eine niedrigere Schallschutzmauer als die vorgeschlagene mit vier Metern Höhe.

Den Wunsch nach einer niedrigeren Schallschutzwand haben die Anwohner nie geäußert. Die Aussage ist durch ein redaktionelles Missverständnis zustande gekommen.

Wie es seitens der Anwohner heißt, könne die Schallschutzwand für sie nicht hoch und lang genug sein. Deswegen fordern sie eine komplette Einhausung – eine Art oberirdischer Tunnel, wie eine Überdachung – der Trasse im Bereich des Stadtzentrums von Coswig. Ebenso seien sie für eine Vergrößerung des Abstandes zwischen Straße und Wohnraum und haben den Planern dafür etliche Möglichkeiten aufgezeigt, komplett auf die privaten Flächen und damit auf einen Gebäudeabriss zu verzichten, teilen sie mit.

Wie Projektleiter Werner Breinig vom mit der Planung der S 84 befassten Unternehmen Deges sagte, gab es dazu schon viele Gespräche, auch vor Ort. Die Deges arbeite weiter an der Problematik. (SZ/IL)

