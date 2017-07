Anwohner blicken mit Skepsis aufs Resort Würde das Ferienareal wirklich gebaut, läge ein Teil von Tiefenau fast mittendrin. Die Anwohner bewegen andere Gedanken.

Der Spansberger Weg (links) in Tiefenau liegt gleich neben der Ruine des Ritterguts (unten). © Lutz Weidler

Wohnen, wo andere Urlaub machen – das klingt verlockend. Für Anwohner vom Spansberger Weg in Tiefenau könnte es sogar Realität werden. Vorausgesetzt, das seit Jahren von dem Niederländer Henry de Jong geplante Ferienresort mit Viersternehotel und Golfplatz würde tatsächlich gebaut. Dann lägen der Spansberger Weg und rund ein Dutzend Wohnhäuser gewissermaßen mittendrin in dem Erholungsareal.

Dass die Grundstücke jemals an eine Ferienanlage grenzen, daran glaubt vor Ort jedoch so gut wie niemand. „Das geht ja nun schon Jahre mit dem Resort“, sagt ein Rentner, der dort lebt. „Da haben die meisten keine Hoffnung mehr.“ Gegen die Pläne von Henry de Jong habe er nichts. „Es wäre ja keine Industrie, was hier entsteht.“ Dem Niederländer habe er sogar einige Agrarflächen für das Projekt verkauft, so der 79-Jährige. „Ich wünsche mir, wie viele, dass der Schandfleck endlich verschwindet“, sagt er mit Blick auf die ruinösen Reste des Ritterguts. Das Beispiel Schloss Bobersen zeige doch, dass es geht. „Dort geht es vorwärts, dort wird gebaut.“

Auch Martina Hofmann stört sich am kaputten Tiefenauer Rittergut. „Es fällt immer mehr zusammen, jetzt steht ja fast gar nichts mehr.“ Gegen das Ferienresort und den damit verbundenen Wiederaufbau des Gutes hätte die Anwohnerin nichts. „Das kann nur von Nutzen sein.“ Ein Ende der dörflichen Ruhe würde die Anlage auch nicht bedeuten. „Wenn, dann kommen eher ältere Leute. Deswegen hätte ich da keine Bedenken.“ Doch auch Martina Hofmann ist pessimistisch, dass das Projekt realisiert wird. „So richtig glaubt hier keiner mehr daran.“ Irgendwann mal neben einer Ferienanlage zu leben, „das zeichnet sich für mich nicht ab“.

Nachbarin Anja Wissel sieht das ähnlich. „Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es was wird.“ Sie halte das ganze Projekt für überdimensioniert und sieht vor allem den geplanten Golfplatz kritisch. „Ich hab’ schon etliche Golfplätze gesehen, die nach wenigen Jahren verwaist waren.“ Nach wie vor beobachte sie das Vorhaben. Würde es umgesetzt, gäbe es ja vielleicht doch den einen oder anderen aus der Region, der dort Arbeit finden könnte. Auch sie erhofft sich vor allem, dass das verfallene Gut so wieder in Schuss gebracht würde.

Neu nach Tiefenau hinzuziehen will Tina Noack, die gerade am Spansberger Weg ein neues Haus baut. Die Aussicht, dadurch einmal am Rande einer Ferienanlage zu wohnen, habe bei der Auswahl der Parzelle aber keine Rolle gespielt. Sie und ihr Mann hätten einfach aufs Dorf gewollt, sagt die Mittdreißigerin. Auch sie beobachtet die Entwicklungen rund um das Resort, wagt aber keine Prognose, ob es je gebaut wird.

Ein 63-jähriger Unternehmer, der um die Ecke seit zehn Jahren ein großes Grundstück mit Scheune und Viehwirtschaft besitzt, ist arg skeptisch. Zwar habe er gegen die Resort-Pläne nichts. Aber wer solle denn bitteschön nach Tiefenau kommen, um hier Golf zu spielen, fragt er. Nötig wäre, dass am Rittergut etwas getan würde. Aber statt dessen Verfall mit Reparaturen zu bremsen, würden große Pläne geschmiedet. Sein großes Grundstück habe ihm Henry de Jong abkaufen wollen, sagt er. Und er würde es sogar verkaufen – wenn seine bisherigen Investitionen ihm abgegolten würden, so der 63-Jährige. Zu Verhandlungen sei er frühestens bereit, wenn sich am Rittergut tatsächlich etwas tut. Und das zeichne sich ja nicht ab.

