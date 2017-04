Anwohner bemerkt Autoräder-Diebe Zwei Männer haben von einem Audi in Weißwasser die Räder abmontiert – aber eines zurückgelassen.

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag an der Gartenstraße in Weißwasser die Autoräder eines Audis gestohlen. Darüber informiert Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz. „Ein Anwohner bemerkte zwei Männer, die von dem Fahrzeug alle Räder demontierten“, sagt er. Anschließend luden sie diese in den Kofferraum eines unbekannten Fahrzeuges. Allerdings blieb ein demontiertes Rad am Audi zurück. Der Stehl- und Sachschaden beläuft sich auf über 1000 Euro. (szo/tc)

