Anwohner befürchten Kahlschlag Landkreis und Gemeinde sind den Bäumen an der Elbe zu Leibe gerückt. Eine Esche musste sogar gefällt werden.

Eine alte Esche an der Elbstraße in Zschepa fiel der Kreissäge zum Opfer. Sie war morsch und nicht mehr standsicher, heißt es. © Sebastian Schultz

Zschepa. Ast um Ast wurden abgesägt, die Eschen und Pappeln entlang der Elbstraße in Zschepa und in Richtung Lorenzkirch extrem ausgedünnt. Schon vor Weihnachten haben die Pflegarbeiten an den alten Bäumen begonnen – und einige Anwohner erschreckt. Sie befürchteten einen Kahlschlag, der schlimme Auswirkungen auf das kleine Dorf an der Elbe haben könnte. Die alte Baumreihe dient nämlich dem Schutz der Häuser, die nur einen Steinwurf von der Elbe entfernt stehen, erklärt ein Zeithainer.

„Die Anpflanzung der Baumreihe hat einen tieferen Sinn. Sie dient dem Schutz der Grundstücke bei Eisgang auf der Elbe“, sagt er. Während die Lorenzkircher Grundbesitzer deshalb in der Vergangenheit Eis-preller an ihren Grundstücken angebracht haben, sei in Zschepa anders verfahren worden. Die Baumreihe in dem Dorf sei deshalb in erster Linie eine wichtige Hochwasserschutzeinrichtung – und die soll auch gar nicht beseitigt werden, heißt es unisono von Landratsamt und Gemeindeverwaltung.

Die Gemeinde Zeithain ist für die Pflegearbeiten an den Bäumen innerorts zuständig, bestätigt Hauptamtsleiter Ronny Werner. So seien in den vergangenen Tagen das Totholz aus den alten Bäumen entfernt und die Kronen zum Teil umfangreich zurückgeschnitten worden. Das sei notwendig gewesen, um einerseits die Verkehrs- und andererseits der Standsicherheit zu erhöhen. Dabei habe man auch festgestellt, dass eine der alten Eschen auf der Elbstraße sehr morsch gewesen sei und umzustürzen drohte. Der Baum musste deshalb gefällt werden, so Ronny Werner. Es sei jedoch die einzige Fällung gewesen.

Das Landratsamt Meißen, das für die Pappelallee an der Kreisstraße zwischen Zschepa und Lorenzkirch zuständig ist, habe indes gar keine Bäume gefällt und plane auch keine Fällungen in Zeithain, sagte Kreissprecherin Kerstin Thöns auf Nachfrage. Bei den Arbeiten an der Elbstraße habe es sich vielmehr um die reguläre Pflege gehandelt, die üblicherweise in dieser Zeit durchgeführt werde. Schließlich gelten laut Bundesnaturschutzgesetz zwischen 1. März und 30. September umfangreiche Fäll- und Schnittverbote.

