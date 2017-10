Anwalt für das Zittauer Theater Hans Grüner ist seit Kurzem Mitglied des Theater-Aufsichtsrates. Er hat eine enge Beziehung zum Haus.

Der Zittauer Rechtsanwalt Hans Grüner vertritt künftig die Interessen der Stadt Zittau im Aufsichtsrat des Theaters. Für manchen ist seine Wahl überraschend gewesen. © Matthias Weber

An der Wand hinter dem Schreibtisch hängt ein riesiges Gemälde. Es zeigt das Geburtshaus von Hans Grüner in Leipzig. In der Messestadt ist der Zittauer Anwalt vor 61 Jahren zur Welt gekommen. Vor einem Jahr malte seine Frau Sarka das farbenfrohe Bild. Seit fast 40 Jahren sind die Grüners miteinander verheiratet. Beide verbindet eine große Leidenschaft – die zur Kunst. Und die umfasst nicht nur die Malerei. Die Grüners sind begeisterte Theatergänger. Nur ein paar Straßen ist das Theater von ihrem Haus in der Theodor-Korselt-Straße entfernt. „Abends gehen wir oft einfach mal los und schauen uns ein Stück an“, berichtet Grüner. Erst vor einigen Tagen sah er sich mit seiner Frau das Schauspiel „Der Fleck“ an. Viele tolle Stücke habe er in den vergangenen Jahren – die Grüners leben seit 2010 in Zittau – erlebt, in manchen ist er mehrere Male drin gewesen. „Das ist manchmal so viel Bewegung, dass man beim ersten Mal nicht alles sieht.“

Genau hinschauen wird Hans Grüner künftig im Theater-Aufsichtsrat. Der Zittauer Stadtrat wählte ihn mehrheitlich in das Kontrollgremium, als Vertreter der Stadt Zittau, die seit Kurzem wieder Gesellschafter des Theaters ist. Seine Wahl ist für manchen eine Überraschung gewesen, denn Grüner gehört nicht dem Stadtrat an. Dabei gab es auch Kandidaten aus den Reihen der Stadträte, gegen die er sich durchsetzte. Eingereicht hat den Vorschlag die gemeinsame Fraktion von FDP, Freie Bürger Zittau (FBZ) und Freie Unabhängige Wähler (FUW). Er tausche sich regelmäßig mit der Fraktion aus, sagt Grüner. Das ist nicht verwunderlich, ist er doch Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes Südoberlausitz. Erst 2013 ist er Mitglied der Freien Demokraten geworden und stieg innerhalb recht kurzer Zeit bis zur Spitze auf. Nun hatten die Parteikollegen bei ihm angefragt, ob er für den Theater-Aufsichtsrat kandidieren wolle. Er ist nach eigenen Worten zwar viel unterwegs – neben der Kanzlei in Zittau betreibt er noch ein Büro in Berlin –, doch er wolle sich auch gesellschaftlich mehr einbringen. Dass der Zittauer Vertreter im Theater-Aufsichtsrat kein Stadtrat ist, sieht er nicht als Problem. Es müssten ja nicht nur Stadträte derartige Aufgaben übernehmen, findet der 61-Jährige.

Einmal hat sich das Kontrollgremium seit seiner Wahl bereits getroffen. Überraschend positiv sei er aufgenommen worden, berichtet er vom ersten Treffen. Von den anderen Aufsichtsräten sei ihm sofort Hilfe angeboten worden, wenn er Fragen habe. Ob er von den Kollegen auch ernst genommen werde, könne er nach einer Sitzung noch nicht sagen. Doch er habe keine Bedenken, dass dem nicht so ist. Mit seiner Meinung hinterm Berg halten, werde er jedenfalls nicht. „Wer mich kennt, weiß, dass ich, wenn es notwendig ist, den Mund aufmache und nicht zurückhaltend bin“, beschreibt sich Grüner selbst. In der Vergangenheit gab es hin und wieder Kritik, dass Zittauer Vertreter im Theater-Aufsichtsrat zu wenig für die Interessen des Schauspiels eingetreten sind. Er habe aber keine Ehrfrucht vor den langjährigen Mitgliedern, versichert Grüner. Er wolle sich dafür einsetzen, dass das Zittauer Theater eine lange Perspektive habe. Die heimische Bühne dürfe nicht kaputt gespart werden. Wichtig sei seiner Meinung nach auch, wie mit Theaterschaffenden und Tarifverträgen umgegangen werde. Es dürfe keine Unsicherheit um das Theater aufkommen. Das spiele nur den Rechtspopulisten in die Hände, findet Grüner. Das Ergebnis der Bundestagswahl im Landkreis Görlitz habe ihn schon ein bisschen erschrocken. Grüner sieht den Theater-Aufsichtsrat hier auch in der Pflicht, etwas zu tun. Dabei geht es ihm nicht unbedingt um mehr politische Stücke, sondern vielmehr um eine langfristige Sicherheit für das Theater.

Wenn es darum geht, Zittau eine Zukunftsperspektive zu geben, dann gehört das Theater für ihn mit dazu. Gerade für Zuzügler, deren Zahl in den vergangenen Jahren größer als die der Weggezogenen ist, sei ein Theater ein wichtiges Argument. Als er selbst vor sieben Jahren nach Zittau kam, konnten einige seiner Freunde das kaum verstehen. Ist doch in Zittau, so ihre Vermutung, kulturell nicht viel los. Hans Grüner sieht dies anders. Ihm wird sogar etwas zu viel Kultur angeboten. Da falle es ihm und seiner Frau hin und wieder schwer, zu entscheiden, wo man hingehe. Er wünscht sich, dass die Verwaltung mehr Wert auf die Wirtschaft legt. Auch beim Theater will er sich künftig die Betriebsergebnisse und Haushalte genau anschauen. Und gegebenenfalls über diese Wirtschaftszahlen auch Einfluss nehmen. Denn es nutze nichts, meint Grüner, das beste Stück auf die Bühne zu bringen, wenn die Besucher nicht hingehen. Zuletzt seien ihm zu viele traurige Stücke aufgeführt worden. Wenn er mit seiner Frau ins Theater gehe, wolle er sich aber nicht unbedingt mit traurigen Dingen auseinandersetzen, sondern lieber entspannen. Deshalb aber nicht ins Theater zu gehen, ist für ihn keine Option. Lieber schaut er sich diese Stücke kritisch an und sucht nachher das Gespräch mit den Theaterschaffenden. Er ist dabei noch nie auf Ablehnung gestoßen, sagt Grüner. Dass man mit Schauspielern und Theaterleitung so offen sprechen kann, mache für ihn auch die besondere Atmosphäre des Zittauer Theaters aus. Zu einigen Ensemblemitgliedern habe er sogar privat Kontakt. In Berlin, wo er von 1982 bis 2010 gelebt hat, kam er in der Kantine des Berliner Ensembles auch mal mit Schauspielern ins Gespräch. So unverkrampft miteinander umgehen wie in Zittau, das sei in der Bundeshauptstadt aber nie möglich gewesen.

