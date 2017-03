Antworten rund ums Testament Am 22. März laden Notarinnen und Notare des Freistaates wieder zum Tag der offenen Tür.

Rund ums Testament geht es beim Tag der offenen Tür der Notare. © dpa

Interessierte werden am 22. März von 15 bis 18 Uhr auch in Kamenz kompetent und kostenfrei zu den vielfältigen Aufgaben des Notars und insbesondere zu den Themen Vorsorgevollmacht und Testament informiert. Unfall, Krankheit oder Tod. Schicksalsschläge können jeden treffen, auch unverhofft. Gut, wenn dann alles geregelt ist. Aber hat man schon alles bedacht? Wer kümmert sich im Krankheitsfall um die Gänge zu Behörden und zur Bank? Mit einer Vorsorgevollmacht schafft man Klarheit und bevollmächtigt eine Person des Vertrauens, die einen in den Angelegenheiten vertritt. In der dazugehörigen Patientenverfügung legt man vorab fest, wie viel medizinische Versorgung man zulassen möchte. Wie werden Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung wirksam errichtet? Welche Vorteile hat die notarielle Beurkundung? Welche Fallstricke sind zu beachten? In Kamenz laden zwei Kollegen zum Tag der offenen Tür ein: Uta Bürger in ihr Notariat an der Henselstraße 12 und Helgard Steglich an die Weststraße 4. (szo)

