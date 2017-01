Antrittsgeld für die Blütenkönigin Seit 1. Januar gelten in der Stadt Kamenz höhere Entschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit. Es bleibt aber beim eher Symbolischen.

© Archivfoto: Ina Förster

Was ist eine Apanage? Royal-interessierte Mitbürger wissen es selbstverständlich: Eine Apanage ist eine regelmäßige, meist aufs Jahr festgelegte Zuwendung an Mitglieder eines Fürstenhauses zur „Sicherung eines standesgemäßen Lebens“. Dies trifft – im sehr weit übertragenen Sinne – natürlich auch auf die Kamenzer Blütenkönigin und ihren Hofstaat zu, der im Grunde ja nur aus ihr selbst besteht. Julia I. übernahm das Zepter im Sommer von Anja I. und kann sich seit 1. Januar über eine leicht erhöhte Zuwendung für das recht aufwendige öffentliche Ehrenamt freuen. Die Stadt hatte im Dezember eine überfällige Neufassung der Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeit in der Stadt beschlossen. Dabei wurde auch die Zuwendung an die Kamenzer Blütenkönigin präzisiert, wie es offiziell heißt. Das war auch dringend nötig, wie die zuletzt nur schwer in die Gänge gekommenen Ausschreibungen für dieses anstrengende Grußamt zeigten. Es gab nur wenige Bewerberinnen bei den Messecastings.

250 Euro als Kleiderzuschuss

Jetzt ist klar, dass Anja I. und ihren möglichen Nachfolgerinnen eine Aufwandsentschädigung von 10 Euro pro Monat zusteht. Dass das mehr symbolischen Charakter hat, ist klar. Allerdings gibt es noch jeweils 20 Euro pro Auftritt, der sich ja nicht nur auf die WIR oder die Forstfesttage konzentriert. Auch beim Lausitzer Anradeln Anfang Mai wird die Blütenkönigin gern beklatscht, die wiederum ihren Beifall den Sportlern bei der Siegerehrung spendet. Außerdem sind Auftritte bei Touristikmessen oder ähnlichen Anlässen möglich. Pro Amtszeit stehen Anja I. außerdem wie bisher 250 Euro als Kleiderzuschuss zu.

Letzteres ist die überhaupt größte Summe, die in der neuen Satzung auftaucht. Sie regelt zum Beispiel die Entschädigung für Einsätze bei Kommunalwahlen. 20 Euro erhält jeder, der am Wahlsonntag im Wahlvorstand oder Gemeindewahlausschuss mitarbeitet. Und wer nach dem Ausschütten der Wahlurnen am Mitzählen beteiligt ist, erhält immerhin noch 10 Euro. Auch die Entschädigung des Friedensrichters bzw. seines Stellvertreters ist neu geregelt. Pro behandelten Streitfall gibt es für beide 10 Euro, außerdem stehen dem Friedensrichter 30 Euro und seinem Stellvertreter 15 Euro als monatlicher Grundbetrag zu. Und die Gleichstellungsbeaufttragte der Stadt erhält 25 Euro pro Monat.

Anlass für die Überarbeitung der Satzung war allerdings ein Antrag aus dem Stadtrat, der sich auf die Grundbeträge für Stadträte und das Sitzungsentgelt bezog. Die CDU-Fraktion hatte eine moderate Erhöhung um 5 Prozent vorgeschlagen und war fast überall auf Wohlwollen gestoßen. Nur Stadtrat Ehrenfried Techritz (Freie Wähler Kamenz und Ortsteile) stimmte dagegen, aber mehr aus temporären Gründen. „Ich will nicht mir selbst mitten in der Wahlperiode mehr Geld zugestehen. Dies wäre am Ende der Legislatur für die nächste angebracht gewesen. Aber nicht so.“ Die Steigerungen freilich bleiben so oder so marginal. Der monatliche Grundbetrag eines Stadtrates steigt von 30 auf 32 Euro, der eines Ortschaftsrates von 17 auf 18 Euro. Auch das sogenannte Sitzungsgeld bleibt angesichts der hohen Verantwortungsvielfalt niedrig. Es steigt pro Sitzung im Stadtrat von 20 auf 21 Euro und in den Ausschüssen von 17 auf 18 Euro.

