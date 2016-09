Antrag im Depot Die Nieskyer Feuerwehr wurde am Freitag Schauplatz eines ganz besonderen Heiratsantrags. Dann mussten die Kameraden auch noch ausrücken.

zurück Bild 1 von 2 weiter Beim Heiratsantrag am Freitag vor dem Depot der Nieskyer Feuerwehr kam viel Blaulicht zum Einsatz. © Jens Trenkler Beim Heiratsantrag am Freitag vor dem Depot der Nieskyer Feuerwehr kam viel Blaulicht zum Einsatz.

Für Emelie Kiwitz und Jens Knobloch läuten demnächst die Hochzeitsglocken.

Niesky. Abwechslungsreiche Tage haben die Nieskyer Feuerwehrleute am vergangenen Wochenende erlebt. Stadtwehrleiter Steffen Block begrüßte zum Dienstbeginn am Freitagabend einen weiteren neuen Kameraden in den Reihen der Feuerwehr. Danach machte Emelie Kiwitz, Freundin des Kameraden Jens Knobloch, ihrem Freund einen Heiratsantrag auf dem Hof der Feuerwehr.

Nur die wenigsten der Wehrleute waren eingeweiht. Er selbst wurde kurz zuvor in das Feuerwehrtechnische Zentrum gelockt und abgelenkt.

Aufgeregt und unter Tränen stellte die künftige Braut dann ihrem Jens die wichtigste Frage in ihrem bisherigen Leben. Und das natürlich im Stil der Feuerwehr mit Blaulicht und viel roter Technik. Auch ohne diese kleine Show hätte der gelernte Rettungsassistent natürlich auch anderswo Ja gesagt. Schließlich gehört bald ein Familienmitglied mehr dazu.

Als sei das nicht genug, schrillten gegen 21.35 Uhr die Melder der Einsatzabteilung. Die Brandmeldeanlage eines Baumarktes hatte Alarm ausgelöst. Der Einsatz stellte sich als ein Fehlalarm dar. Ganz anders am Sonntagnachmittag. Hier wurden die Wehrleute in die Ödernitzer Straße gerufen. Eine Katze hatte sich in einer Balkontür verklemmt und musste gerettet werden.

