Antifa Großenhain bekennt sich zu Plakataktion Auf der Radeburger Straße in Großenhain wurde ein Plakat des Freistaates Sachsen überklebt. Eine Aktion, zu der sich die „Antifa Großenhain“ bekennt.

Teilweise überklebtes Plakat vom Freistaat Sachsen – ein Bekennerschreiben „Antifa“ liegt vor. © Klaus-Dieter Brühl

Die Qualität des Papiers hat dem Regen der vergangenen Tage nicht standgehalten: Die blaue Farbe, mit der das Wort „Rassismus“ gedruckt wurde, ist fast verlaufen. Dennoch prangt sie noch immer auf dem ursprünglichen Plakat des sächsischen Förderportals zur Entwicklung der Landwirtschaft. „Rassismus leben und lieben. Gefördert in Sachsen.“, ist somit nun zu lesen.

Im Briefkasten der SZ-Lokalredaktion fand sich am Freitag ein sogenanntes „Bekennerschreiben zur Plakatierungsaktion“. Demnach wolle die „Undogmatische autonome Antifa Großenhain“ aufgrund der zunehmenden Akzeptanz von rechtem Gedankengut und der damit einhergehenden gesellschaftlichen Verrohung auf die Problematik hinweisen. Damit einher gehen zahlreiche Forderungen, unter anderem die Ablehnung rechtspopulistischer Ressentiments und die Ablehnung von Bürgerwehren in Großenhain sowie die Stärkung von all jenen, die sich für demokratische Werte einsetzen. Die Polizei, so Sprecherin Ilka Rosenkranz, habe von der Aktion Kenntnis und prüfe den Vorfall.

