Antifa beschimpft AfD - vorm Schießhaus Am Samstag fürchtete Wirtin Ute Stöhr eine Demo vorm Haus und sperrte zu. Zwei Tage später holt eine Schar den Protest nach – für eine Handvoll alter Flyer.

Weil im Saal des Restaurants „Zum Schießhaus“ die AfD tagte, skandierten Demonstranten vorm Haus ihre Sprüche unter Regenschirmen und polizeilicher Aufsicht. © Stefan Becker

Kleiner Eklat im Albertsaal: Zu Beginn einer AfD-Veranstaltung unter dem Dach des Schießhauses kommt es zu einer Schreierei offenbar ungebetener Gäste. Noch bevor Referent Hans Hermann Gockel über den „Mut zur Wahrheit“ sprechen kann, äußert sich im Saal die Wut der Minderheit, als die Demonstranten die Treppe hinunter und vor die Tür gebeten werden. Von der Polizei.

Steht am frühen Montagabend nur ein Streifenwagen vor dem Gasthaus, so erhöhte sich die Zahl im Laufe des Abends kontinuierlich, später folgen auch die Mannschafts-Transporter und parken rund um den Schützenplatz.

Die rund 30 Demo-Pofis aus dem Dunstkreis der Antifa verhandeln vor der Tür im Regen mit der Polizei die Modalitäten ihrer spontanen Versammlung; im geheizten Saale hören rund 50 Besucher die Worte des Redners und überhören die Sprechchöre von draußen; in der Gaststube tafelt eine große Familie und mehrere Freundeskreise verteilen sich an den übrigen Tischen, darunter auch eine Runde ehemaliger Bürgermeister.

Mittendrin eine ziemlich verwirrte Wirtin. Seit Beginn der Hexenjagd hadert Ute Stöhr mit sich und der Welt. In der Vergangenheit wohl zu naiv gewesen bei einzelnen Buchungen oder andere zu unreflektiert einfach machen lassen? Die Wirtin übt sich in Selbstkritik und weist alles rechte Gedankengut weit von sich – doch der einen oder anderen Fraktion der Antifa reicht das nicht.

Zwar sei den obskuren Anbetern der „Himmler-Bibel“ schon vor Wochen abgesagt worden, was zuerst das Portal Zeit-Online mittels seiner Rubrik Störungsmelder kundtat. Doch kaum vergehen zwei Tage und schon trifft sich die ungeliebte AfD im Schießhaus - ein Affront von rechts? Oder Hysterie von links?

Die Buchung sei doch ebenfalls schon älter sagt Ute Stöhr. Eine Agentur habe die Veranstaltung angemeldet, niemand hätte sich den Kopf darüber zerbrochen. Schließlich tagten auch schon Gewerkschaften, SPD, CDU und die Linke im Hause. Zukünftig aber wolle sie alles persönlich prüfen und bei fragwürdigen Gästen gleich den Gastronomie-Verband oder die Polizei zu Rate ziehen.

Die bittet draußen vor der Tür die Demonstranten, den Weg zum Eingang freizugeben, damit Besucher das Gasthaus überhaupt betreten können. Die kleine lautstarke Gruppe sortiert sich rechts vom Haus, wobei das natürlich nur eine Frage der Perspektive ist, hält Banner hoch und Regenschirme, skandiert die obligatorischen Sprüche und die Sprecherin verweigert dem Reporter ihren Namen.

Dafür weiß sie angeblich, dass die Gastwirtin nur einmal zu den Deutschkursen im Umweltzentrum gewesen sei und diesen Umstand nun für ihre Vita nutze als Flüchtlings-Freundin. Angesprochen auf die Behauptung schüttelt Ute Stöhr mit dem Kopf: „Wir waren natürlich viel öfter dort, da können sie den Leiter des Umweltzentrums fragen und in den Termin-Listen steht das ja auch drin.“

In solchen Momenten verstehe sie für einen Augenblick die Welt nicht mehr sagt sie, doch zum Glück gebe es viele Menschen, die ihr gute Nerven wünschen und helfen wollen. Wie ein ehemaliger Nachbar, der seit zwei Jahren in Leipzig wohnt und gerade zufällig anruft, um seine Solidarität auszudrücken. Und bei der Gelegenheit einen Gruß an den süßen Koch zu senden.

Unterm Dach im Albertsaal feiert sich die AfD für ihre aufklärenden Anträge im Landtag, auf der Straße verteilen die Demonstranten Flyer vom Wochenende, die ohne Absender die Nachbarn gegen das Gasthaus aufwiegeln wollen – und das nicht mit einem Sponti-Zettel aus dem Copy-Shop, sondern per Vierfarb-Druck im bürgerlich gepflegten Look auf glänzendem Papier.

Glänzende Idee? Gerade heutzutage sei es wichtig, eine aufrechte Haltung zu bewahren, texten die Verantwortlichen und übernehmen dabei selbst gerne die Rolle der Gesinnungspolizei. Was die regulären Beamten wiederum nicht weiter beeindruckt, stehen sie sich doch wie jeden Montag die Beine in den Bauch. (szo/stb)

