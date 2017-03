Antibaby-Pille für den Waschbären? Der eingewanderte Räuber nervt im Radeberger Land immer mehr. Auch im Wald. In Ullersdorf zum Beispiel.

Ja, niedlich gucken können sie, die Waschbären. Aber wirklich friedliche Zeitgenossen sind sie nicht. Eher gefährliche Räuber. © dpa / Jochen Lübke

Wie heißt es in diesem bekannten Volkslied: „Im Wald, da sind die Räuber …“ Und tatsächlich. Ullersdorfs Revierförsterin Uta Krause könnte ebenfalls sprichwörtlich ein Lied singen, von den Räubern. Wobei es sich hier nicht um zweibeinige, sondern vierbeinige Räuber handelt: die Waschbären nämlich. „Und die bleiben nicht nur im Wald, sondern kommen auch immer mehr in die angrenzenden Wohngegenden“, weiß Uta Krause. Sie wohnt in Radeberg; „und auch hier habe ich schon regelmäßig zum Beispiel nahe der Schwarzen Röder Waschbären in der Stadt gesehen …“, sagt sie.

Wie groß die Waschbären-Population in ihrem Ullersdorfer Forstrevier in der Heide ist, kann Uta Krause dabei nur schätzen. „Waschbären sind nachtaktiv und verstecken sich tagsüber sehr gut auf Baumkronen, sie sind also kaum zu zählen.“ Dass es aber immer mehr werden, dafür gibt es eine Menge Indizien, so die Revierförsterin. „Es ist ein deutlicher Rückgang der Singvogel-Population zu erkennen“, zählt sie zum Beispiel auf.

Gefahr für Vögel

Die Waschbären plündern die Gelege. Eine echte Gefahr; „denn damit droht einigen Vogelarten das Aus“, befürchtet die Ullersdorfer Försterin. Könnten sie und ihre Forstkollegen aber nicht „einfach“ auf Waschbären-Jagd gehen? „Wir schießen sie, wenn wir sie sehen – aber eine zielgerichtete Jagd ist nicht wirklich möglich“, räumt Uta Krause ein. „Die Waschbären bewegen sich eigentlich nur im Stockdunklen aus ihren Verstecken heraus, sodass sich die Chancen, sie zu jagend eher in Grenzen halten …“ Sieben, mal acht erlegte Waschbären, größer ist die Quote pro Jahr kaum, die im Revierbereich Ullersdorf zusammenkommt. Im vergangenen Jahr waren sogar nur drei.

Lebendfallen scheinen da effektiver zu sein. „Naja, Fallen sind so eine Sache“, reagiert Uta Krause eher skeptisch auf das Thema. „Zum einen sind Waschbären sehr wehrhaft, es ist nicht leicht, sie dann aus der Falle zu holen“, sagt sie. Zum anderen mache es keinen Sinn, die Tiere zum Beispiel in Ullersdorf einzufangen und am anderen Ende von Radeberg wieder auszusetzen. Also müssten die Waschbären letztlich dann doch getötet werden … Dennoch machen Fallen Sinn, heißt es zum Beispiel aus dem Sächsischen Umweltministerium. In Städten zum Beispiel werden die Waschbären auf diese Weise gefangen, so Frank Meyer vom Ministerium. Aber auch für diese Tiere gilt dann, dass sie anschließend unter Beachtung des Tierschutzes getötet werden.

Invasion kaum aufzuhalten

Für die Waschbärenjagd gibt es in Sachsen nur eine einzige Ausnahme: „Geschont werden müssen die Elterntiere, wenn sie ihre noch unselbstständigen Jungen aufziehen“, sagt Klaus Kühling, Sprecher des Staatsbetriebes Sachsenforst. Dieser führt genau Statistik, wie oft die Jäger Waschbären erlegt haben. Nachdem 1982 der erste Waschbär in Sachsen erlegt wurde, ist die Zahl der Abschüsse zwar gestiegen – um die 10 000 waren es sachsenweit 2015/16.

Aber die „Invasion“ der aus Amerika über Sibirien nun auch nach Westeuropa eingewanderten Tiere, ist damit wohl kaum aufzuhalten. – Im Freistaat mehren sich überhaupt die Zweifel, ob eine verstärkte Bejagung das richtige Mittel ist, um die Zahl der Waschbären zu minimieren. Denn diese Tiere reagierten auf die verstärkte Jagd, indem sie mehr Junge in die Welt setzen, sagt Ministeriumssprecher Meyer.

Deshalb prüft sein Ministerium, ob ein Forschungsprojekt gestartet werden soll. In dem könnten Methoden untersucht werden, die Reproduktionsrate der Waschbären künstlich zu beeinflussen. Das könnte beispielsweise durch eine Art Antibabypillen geschehen. „Vom Landtag gibt es dazu einen entsprechenden Auftrag. Hier ist aber zunächst zu klären, ob der Einsatz solcher Mittel überhaupt zulässig ist“, erläutert Meyer.

