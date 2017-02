Antenne bringt schnelleres Internet Vom Dach des Rathauses in Seifhennersdorf soll bald eine bessere Daten-Verbindung kommen. Zwei Firmen und die Oberschule profitieren davon.

Auf dem Dach des Seifhennersdorfer Rathauses wird jetzt eine Richtfunkantenne angebracht. © SZ-Archiv/Matthias Weber

Seifhennersdorf. Auf dem Dach des Seifhennersdorfer Rathauses wird jetzt eine Richtfunkantenne angebracht. Die Stadträte haben auf ihrer jüngsten Sitzung einem Mietvertrag hierfür mit einer Spezialfirma aus Grimma geschlossen zugestimmt.

Die Firma hatte sich im November mit der Bitte einer Breitbanderschließungshilfe für die Olutex GmbH und der Hutchinson Aeroservices GmbH an die Stadt gewandt. Um eine bessere Datenanbindung insbesondere für die Hutchinson Aeroservices GmbH zu erreichen, ist ein Antennenstandort in der Stadt nötig, hat die Fachfirma das Anliegen begründet.

Seifhennersdorf ist im vergangenen Jahr der zweite Ort in Sachsen gewesen, in dem touristische Hotspots eingerichtet wurden. Seit September verfügen dadurch das Kindererholungszentrum Querxenland, die Bildungs- und Begegnungsstätte „Windmühle“ und die Tourist-Information am Rathaus über jeweils ein Hotspot-System und damit über schnelles Internet. Die Unternehmen im Gewerbegebiet der Stadt profitieren davon noch nicht.

Da die auf dem Rathausdach geplante Richtfunkantenne unter einem Kilogramm wiegt, ist für das Anbringen keine statische Berechnung notwendig, heißt es. Als Positiver Nebeneffekt für die Stadt stimmt die Firma zu, mit der Antenne auch die Seifhennersdorfer Oberschule mit schnellem Internet zu versorgen. Zudem wurde im Stadtrat darauf hingewiesen, bei der Firma nachzufragen, ob mit der Richtfunkantenne weitere Firmen oder Einrichtungen in Seifhennersdorf eine schnellere Internetverbindung erhalten könnten.

