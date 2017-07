Anteil an Vollzeitjobs sinkt Teilzeit, Minijob, Leiharbeit: Mehr als jeder Dritte im Landkreis hat keine reguläre Stelle. Die IG Bau sieht darin ein Alarmsignal.

Jörg Borowski ist Bezirksvorsitzender der IG Bau Dresden. Er kritisiert, dass der Anteil an prekären Arbeitsverhältnissen steigt. © privat

Immer mehr Arbeitnehmer im Kreis haben keinen Vollzeitjob. Rund 31 000 Menschen verdienen ihr Geld derzeit in Teilzeit, Leiharbeit oder durch einen Minijob. Das geht aus einer neuen Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor. Diese decken sich mit Daten der Agentur für Arbeit. „Damit ist der Anteil der atypischen Beschäftigung an allen Arbeitsverhältnissen im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert von 36 Prozent gestiegen“, sagt die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau). Die Stiftung untersucht bereits seit dem Jahr 2003 die Entwicklung des Arbeitsmarkts. Damals lag der Anteil atypischer Jobs im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge noch bei 27 Prozent. Jörg Borowski, Vorsitzender der IG Bau Dresden, sieht darin ein „Alarmsignal an die Politik“. Der unbefristete Vollzeitjob müsse dringend wieder zum Normalfall werden: „Es kann nicht sein, dass wir einerseits einen wirtschaftlichen Aufschwung erleben, aber andererseits so viele Menschen in prekären Verhältnissen arbeiten.“ Gerade für Frauen sei es nach einer Familienpause schwer, wieder voll in den Beruf einzusteigen. „Gegen die Teilzeit-Falle brauchen wir endlich ein verbrieftes Rückkehrrecht in Vollzeit“, so Borowski. Ein entsprechender Vorstoß der Bundes-SPD scheiterte kürzlich am Widerstand der Union.

Andererseits kann Teilzeit auch eine bewusste Entscheidung sein, um kürzer zu treten. Das weiß auch Mirko Hawighorst, IG Bau-Regionalleiter für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. „Nach unserer Erfahrung ist der Anteil, die freiwillig in Teilzeit arbeiten, aber sehr gering.“

zur Startseite