Antänzer bestehlen Riesaer Auf dem Heimweg wird der Mann von einem Trio bedrängt. Später bemerkt er, dass sein Handy fehlt.

Handyklau: Egal ob aus der Handtasche, Jacke oder Hose, das sogenannte „Antanzen“ ist eine Diebstahlmasche, die der Polizei nicht unbekannt ist. © Symbolbild/dpa

Ein Riesaer ist am Wochenende Opfer einer Bande von Taschendieben geworden. Gegenüber der Polizei gab der 29-Jährige an, gegen 6.15 Uhr auf dem Nachhauseweg gewesen zu sein, als ihn am Alexander-Puschkin-Platz drei junge Männer bedrängten. Dabei stahlen die Täter das Mobiltelefon des betrunkenen Riesaers. Nach Angaben der Polizeidirektion blieb der Geschädigte in seiner Beschreibung der Täter vage. Sie hätten demnach dunkle Kleidung getragen und wurden als südländisch aussehend beschrieben.

Das sogenannte „Antanzen“ ist eine Diebstahlmasche, die der Polizei nicht unbekannt ist. Dabei haben es die Täter meist auf Handys und Bargeld abgesehen. Sie suchen gezielt den Körperkontakt zu ihren Opfern, um diese zu bestehlen. „Die Methode gibt es bereits seit Jahren“, erklärte Polizeisprecher Thomas Geithner bereits im September auf SZ-Anfrage. Insbesondere auf alkoholisierte Menschen hätten es die Tätergruppen abgesehen, denn diese seien leichte Opfer. „Alkoholisierte lassen den Kontakt eher zu.“ In Dresden treten diese Tatmuster deshalb insbesondere in der Neustadt auf.

Insofern dürfte der Diebstahl vom Wochenende eher eine Gelegenheitstat gewesen sein: Dass in den frühen Morgenstunden ein potenzielles Opfer am Puschkinplatz vorbeikommt, ist schließlich eher unwahrscheinlich.

zur Startseite