Ansturm der Selbermacher Über 80 Aussteller haben sich für den Kreativmarkt in der alten Turnhalle angesagt. Und auch ein besonderes Thema gibt es.

Im vergangenen Jahr konnten sich die Macher des Kreativmarktes über einen wirklichen Ansturm freuen. Das soll auch am letzten Aprilwochenende nun wieder so sein. © privat

Dass in Radeberg die Kreativen zuhause sind, zeigt sich nicht nur in der langen Reihe spannender Erfindungen und Entwicklungen. Sondern, das zeigt sich seit einigen Jahren auch am letzten April-Wochenende. Dann nämlich lädt das Team um den bekannten Veranstaltungsmacher Johannes Baumgärtel aus dem benachbarten Feldschlößchen zu einem ganz besonders kreativen Sonntag in die alte Turnhalle an der Pulsnitzer Straße in Radeberg ein.

„Do it kreativ“ ist der Markt für Selbstgemachtes und Design überschrieben, der am 30. April wieder über 80 Händler nach Radeberg locken wird, die hier die „Kunst des Handgemachten“ präsentieren werden, so Johannes Baumgärtel. Echte Liebhaberstücke verspricht er, „detailverliebt aus den kleinen Selfmade-Manufakturen“. Ob aus Textil, Holz, Keramik, Metall oder Glas, der Kreativität ist hier keine Grenze gesetzt. Und natürlich können sich die Besucher hier auch inspirieren lassen, für ihre eigene Kreativität. Kleidung, Schmuck, Wohnaccessoires, Möbel und ganz alltägliche Dinge präsentieren sich hier in einem neuen Gewand, verspricht der Organisator. Und freut sich auch über die Wiederentdeckung von Recycling, „was für viel Erstaunen, Begeisterung und Gesprächsstoff sorgen wird“, ist Johannes Baumgärtel überzeugt.

Die Idee hatte der Veranstaltungsmacher dabei vor zwei Jahren und lag damit genau richtig. Im Vorjahr strömten weit über 1 500 Besucher auf den Kreativmarkt in und an die Turnhalle. Und begeistert waren dabei nicht nur die „Großen“, sondern auch die „Kleinen“. Für die gibt es auch diesmal wieder eine „Kreativstraße“ zum Ausprobieren und Selbermachen – und eine Hüpfburg wird für ausreichend Bewegungsmöglichkeiten sorgen.

Kreativmarkt am 30. April im Innen- und Außenbereich der alten Turnhalle Pulsnitzer Straße in Radeberg in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt zwei Euro, für Kinder bis 12 Jahre frei.

