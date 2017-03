Ansturm aufs Gymnasium bleibt aus Die Bildungsempfehlung ist nicht mehr bindend. Viele Eltern halten sich offenbar dennoch daran.

Wer lernt ab der 6. Klasse am Gymnasium? © dpa

Der große Ansturm auf die Gymnasien bleibt trotz der Reform bei der Bildungsempfehlung offenbar aus. Nach Angaben der zuständigen Bildungsagentur in Bautzen gibt es im Einzugsbereich der Behörde 1 476 Anmeldungen für das Gymnasium. Zum Gebiet der Agentur – es umfasst die beiden Kreise Bautzen und Görlitz – gehören insgesamt 17 Gymnasien.

Neu ist, dass Eltern ihre Kinder auch dann am Gymnasium anmelden können, wenn die Schule nur eine Bildungsempfehlung für die Oberschule ausgesprochen hat. Die Zahl derer, die auf eigenen Wunsch ohne entsprechende Bildungsempfehlung auf ein Gymnasium wechseln wollen, liegt im Agenturgebiet bei 111 Kindern. Das entspricht 7,5 Prozent aller Schüler, die auf das Gymnasium gehen wollen, so Angela Ruscher. „Von dem befürchteten Ansturm auf die Gymnasien kann man also nicht sprechen“, sagt die Sprecherin. Die Eltern würden sich größtenteils nach der Einschätzung der Lehrer richten. (SZ/rok)

