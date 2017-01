Ansturm aufs Gymnasium Der Kreiselternrat rechnet mit zehn Prozent mehr Anmeldungen. Elternsprecherin Annett Grundmann erklärt die Folgen.

Elternsprecherin Annett Grundmann erwartet für das kommende Schuljahr etwa zehn Prozent mehr Anmeldungen an Gymnasien wegen der neuen Bildungsempfehlung. Da die Plätze dort sowieso schon knapp berechnet sind, stellt das die Stadt vor große Herausforderungen. Grundmann, die 15 Jahre lang im Kreis- und auch im Landeselternrat tätig war, wechselt ab Februar in die Stadtverwaltung. Dort wird sie persönliche Assistentin des neuen Bildungsbürgermeisters Hartmut Vorjohann (CDU). Inwieweit die 44-Jährige dann Einfluss auf die nötige Reduzierung der Platznot nehmen kann, muss sich noch zeigen. © Sven Ellger

Frau Grundmann, die neue Bildungsempfehlung führt dazu, dass sich mehr Schüler als bisher für ein Gymnasium anmelden. Mit wie viel mehr Zuspruch rechnen Sie?

Dresden hat jetzt schon weitaus mehr Wechsler zum Gymnasium als andere Städte in Sachsen. Letztes Jahr gingen fast 58 Prozent von der Grundschule dorthin. Wir erwarten für dieses Jahr schon regulär eine Steigerung der Schülerzahl um fast 300. Insgesamt wechseln 4081 Kinder auf eine weiterführende Schule. Andere Bundesländer, die eine Lockerung der Bildungsempfehlung bereits hinter sich haben, hatten einen Zuwachs von bis zu sechs Prozent. Da Dresden aber sehr spezifisch ist, gehen wir zumindest im ersten Jahr von bis zu zehn Prozent aus.

Wie finden die Eltern die neue Regelung?

Sie sind gerade sehr verunsichert. Es sind viele Fragen offen. Kritisch wird hinterfragt, inwieweit ein Kind es auf dem Gymnasium schaffen kann und ob die Plätze überhaupt ausreichen. Wir sehen aber die Möglichkeit für die Oberschulen, sich inhaltlich besser platzieren zu können. Wenn das Kind schon vorher um einzelne Noten kämpfen muss, ist die Frage, ob ein Gymnasium die geeignete Schule ist. Denn der Leistungsdruck dort ist immens groß.

Wie groß ist die Gefahr, dass Eltern zu ehrgeizig sind und ihre Kinder mit dem Wechsel aufs Gymnasium überfordern?

Diese Frage sehen wir vom Kreiselternrat als einen sehr wichtigen Punkt. Es gibt viele Eltern, die früher nicht die Möglichkeit für ein Abitur hatten und nun ihren Kindern aber diese Chance geben möchten. Das kann aber der falsche Weg sein.

Wird diese Regelung den Nachteil von Kindern aus sozial weniger starken Familien verfestigen? Wer selbst Abitur gemacht hat, drängt sein Kind womöglich mehr, nicht auf die Oberschule zu gehen.

Das ist nicht so einfach zu beantworten. Unter der Maßgabe, dass die Bildungsempfehlung bislang eine Verpflichtung hatte, haben sich Eltern unterschiedlicher sozialer Schichten in der Regel daran gehalten. Es gab dort die Tendenz, dass auch sozial schwache Familien ihre Kinder aufs Gymnasium geschickt haben, wenn die Empfehlung dementsprechend war. Sie wollten für ihr Kind Besseres erreichen. Wir sehen eher die Gefahr, dass die Oberschulen zu einem Auffangbecken für Schüler mit einem schlechteren Leistungsdurchschnitt werden, da die stärkeren Schüler jetzt vermehrt ans Gymnasium gehen.

Dresden hat bereits das Problem, dass Schulplätze knapp sind. Jetzt kommen noch bis zehn Prozent dazu. Wie ist das aufzufangen?

Wir gründen zwei Gymnasien neu, die zu Beginn aber mit einer eingeschränkten Platz-Kapazität arbeiten. Daher sind die Befürchtungen von einigen Schulen wie dem Vitzthum- und Marie-Curie-Gymnasium nicht ganz unberechtigt, dass man dort wieder einen fünften Zug einrichten könnte, auch wenn dies laut Schulnetzplan eigentlich nicht vorgesehen ist.

Kommt die Stadt mit ihrem Schulausbau ausreichend schnell voran?

Sie kann nicht schneller vorankommen, weil ihr die Möglichkeiten dafür fehlen. Der Sanierungsbedarf ist zu spät erkannt worden. Und dadurch, dass wir einen enormen Schülerzuwachs haben, reagiert man einfach nur, aber bereitet nicht vor. Wir können erst den wirklichen Zustand messen, wenn im Schuljahr 2024/25 der prognostizierte Geburtenhöchststand erreicht wird und die Schülerzahlen dann wohl wieder abnehmen. Erst dann wird man inhaltliche und qualitative Weichen stellen.

Das heißt, die Eltern müssen bis 2024 warten?

Nicht ganz, die Schulen leisten gute Arbeit.

Das heißt auch: Für Schulen, die jetzt auf der Sanierungsliste stehen und dort ganz hinten, wird sich bis dahin nichts ändern?

Jein. Es gibt kleinere Projekte, die immer mal wieder zum Zug kommen. Auch das ein oder andere größere. Das bindet aber immer gleich sehr viel Geld. Eine Gymnasialsanierung kostet locker 20 bis 25 Millionen Euro.

Welche Konsequenzen hat der größere Ansturm auf die Gymnasien für die Zuordnung einer Schule? Wird es noch schwieriger, die gewünschte Schule zu bekommen?

Es wird nicht schwieriger werden, da wir schon eine schlechte Ausgangsbasis haben. Die Kapazitätsabdeckung war in den letzten fünf Jahren immer sehr knapp. Deshalb hat die Eltern die Frage, ob sie ihre Wunschschule bekommen, auch immer sehr stark beschäftigt. Was sich ändert, ist, dass Eltern jetzt aufmerksamer ihre Chancen für eine bestimmte Schule hinterfragen. Für die Oberschule werden die Bedingungen eher besser, da ja mehr Kinder an die Gymnasien gehen werden. Bei den Gymnasien könnte es sich für die Standorte verändern, die in den letzten Jahren die attraktivsten waren, Bürgerwiese als gut erreichbare Schule im Zentrum zum Beispiel. Dort wird es grenzwertig werden, einen Platz zu bekommen. Es gibt aber eine einzigartige Dynamik in Dresden. Frisch sanierte Schulen zum Beispiel sind besonders beliebt, solche, bei denen die Sanierung kurz bevor steht, eher unbeliebt. Die begehrten Schulstandorte wechseln in Wellen alle paar Jahre. Von daher ist eine Prognose wie ein Blick in die Glaskugel.

Ex-Schulbürgermeister Lames hat gesagt, wer vor Gericht geht, bekommt immer seine Wunschschule. Wer Geld hat, kann sein Kind also in eine Schule einkaufen. Ist das gerecht?

Wir haben schon Eltern bei Klagen begleitet, wo es um Verfahrensfehler ging. In solchen Fällen haben auch die Eltern das Recht auf diese Schule. Generell ist das Verfahren aber nicht gerecht. Solch ein Weg müsste jedem gleichermaßen zur Verfügung stehen. Wenn jemand nicht viel Geld hat, kann er Prozesskostenbeihilfe beantragen. Wer aber hinten runterfällt, ist die Mittelschicht.

Ist eine Änderung in Sicht?

Das hängt vom neuen Schulgesetz ab. Darin ließen sich Änderungen festlegen. Das Problem war in der Diskussion bekannt.

Das Gespräch führte Claudia Schade.

