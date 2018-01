Ansturm aufs Bauland Immer mehr Menschen wollen im Landkreis wohnen. Doch der Platz ist knapp – und die Preise steigen.

zurück Bild 1 von 2 weiter •Auch am Radeberger Sandberg (Foto) wird das Bauland zunehmend knapp. Die Stadt Radeberg plant deshalb, angrenzende, aber ursprünglich für Gewerbeansiedlungen vorgesehene Flächen nun ebenfalls in Bauland für weitere Wohn-Grundstücke umzuwandeln. © Thorsten Eckert •Auch am Radeberger Sandberg (Foto) wird das Bauland zunehmend knapp. Die Stadt Radeberg plant deshalb, angrenzende, aber ursprünglich für Gewerbeansiedlungen vorgesehene Flächen nun ebenfalls in Bauland für weitere Wohn-Grundstücke umzuwandeln.



Bautzen. Groß-was? Noch vor einigen Jahren war Großharthau für viele Dresdner unbekannt, galt bestenfalls als Ort, in dem sich Fuchs und Igel Gute Nacht sagen. Doch Zeiten ändern sich. Heute wünschen sich etliche frühere Dresdner in der Gemeinde angenehme Träume – jeden Abend, in ihrem neuen Eigenheim. Weil das Wohnen in der Landeshauptstadt immer teurer wird, zieht es viele Familien hinaus aufs Dorf und das keineswegs mehr nur bis hinter den Stadtrand. Doch nicht nur deshalb steigt in vielen Ecken des Kreises die Nachfrage nach Bauland und somit der Bodenpreis. Die SZ hat mit Experten den Immobilienmarkt im Landkreis analysiert und erklärt, was hinter dem Boom steckt, wo die Nachfrage besonders groß und das Angebot knapp ist.

Der Trend: Immer mehr verkaufte Grundstücke für Eigenheime

Ende des Jahres hatte der Freistaat den neuen Grundstücksmarktbericht präsentiert. Allein 2016 sind demnach im Kreis Bautzen 350 Grundstücke für den Bau eines Eigenheims verkauft worden – ein Plus von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. Satte Zuwächse gab es zur gleichen Zeit bei den fertigen Reihen- und Doppelhaushälften, insgesamt wurden 165 derartige Immobilien veräußert. Aber auch Drei- und Vierseithöfe waren gefragt: 32 Kaufverträge wurden unterzeichnet. Zwar liegen für 2017 noch keine Zahlen vor. Immobilienmakler aus der Region bestätigen aber unisono die anhaltende Nachfrage: „Der Trend hält definitiv an und wird anhalten“, sagt der Immobilienfachmann Jan Hornig aus Bautzen.

Die Ursachen: Die Nähe zu Dresden und eine boomende Wirtschaft

Die anhaltende Nachfrage ist aus Sicht der Experten vor allem durch die steigenden Immobilienpreise in Dresden bedingt. Für eine Eigentumswohnung zahlen die Kunden dort schon Preise von über 4 000 Euro je Quadratmeter, eine große Wohnung für eine vierköpfige Familie kostet damit fast eine halbe Million Euro, rechnet Thorsten Thiemann vom Dresdner Immobilienunternehmen Kreusch vor. Auch die Mieten steigen, der Umzug hinaus aufs Land ist für viele die erschwingliche Alternative. Besonders begehrt bleiben weiterhin die stadtnahen Orte Ottendorf-Okrilla, Radeberg oder Wachau. Doch weil auch dort der Platz immer knapper wird und die Preise steigen, rücken auch dahinterliegende Gemeinden in den Fokus, beispielsweise Königsbrück, Burkau und Großharthau. Entscheidend ist die Nähe zur A 4, zur Bundesstraße oder einer Bahnstrecke. „Die Nachfrage reicht inzwischen sogar bis Bautzen“, so Jan Hornig. Die Stadt könne mit ihrer Nähe zu Dresden punkten, hat aber auch anders als viele Dörfer in der Region in den Bereichen Bildung oder Kultur deutlich mehr zu bieten.

Die Nähe zu Dresden ist allerdings nicht der einzige Grund. Großansiedlungen wie die von Accumotive in Kamenz machen sich bemerkbar und auch die anderswo entstandenen neuen Jobs tragen zur Nachfrage bei: „Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind deutlich zu spüren, viele sind optimistischer in ihrer Entscheidung“, erklärt Jan Hornig.

Die Preise: Die große Nachfrage lässt Bodenpreise beständig steigen

Laut Grundstücksmarktbericht sind die Bodenpreise allein im Jahr 2016 im Landkreis Bautzen im Schnitt um acht Prozent gestiegen. Vergleichsweise teuer ist es in der Region um Radeberg, aber auch in Pulsnitz sowie in und um Bautzen sind die Bodenpreise hoch. Die Bodenrichtwerte beziehen sich auf unerschlossenes Bauland. Für erschlossene Parzellen werden in Ottendorf-Okrilla Preise von bis zu 100 Euro je Quadratmeter, in Radeberg weit über 100 Euro bezahlt. Auch in Bautzen ist die 100-Euro-Marke geknackt. In Kamenz oder Bischofswerda sind ebenfalls schon Preise von bis zu 80 Euro je Quadratmeter drin, in Großharthau zahlen Interessenten bis zu 75. „Wo noch vor ein paar Jahren 50 Euro zu zahlen waren, liegen wir heute schon bei 70 bis 90 Euro“, sagt Jan Hornig. Der Experte verweist aber auch auf Regionen, in denen die Nachfrage weiterhin eher gering ist. Dazu zählen große Teile des Heide- und Teichlands, des Bautzener Oberlands oder die Gegend um Weißenberg.

Die Prognose: Experten fordern mehr Bauland – und Wohnungen

Die Nachfrage ist groß, das Angebot knapp. Selbst Immobilien, die einst als Ladenhüter galten, lassen sich heute problemlos an Interessenten bringen, erklärt Maklerin Manuela Wagner aus Bernbruch. Zugleich sei es versäumt worden, genügend neue Baugebiete zu schaffen, etwa in Kamenz. Das gilt aus Sicht von Jan Hornig auch für Bautzen. Dort fehle schlichtweg das Angebot. Die Makler verweisen dabei nicht nur aufs Land für Häuslebauer. Auch die Nachfrage nach Wohnungen ist groß – in Bautzen, Kamenz oder Radeberg gleichermaßen. Auch dabei spielen Wirtschaftsansiedlungen wie Accumotive eine Rolle. Denn neue Mitarbeiter suchen oft nur für eine gewisse Zeit oder für den Anfang eine Wohnung, so die Fachleute. Geplante Investitionen wie die des Feinkostherstellers Hohmann könnten die Nachfrage aus Sicht der Experten weiter anheizen. Die teuren Mieten in Dresden haben zudem bei vielen Familien den Radius für die Wohnungssuche erweitert. Und: Viele ältere Menschen zieht es vom Dorf in die Städte der Region, wo sie Ärzte und andere Angebote auf einen Fleck haben.

zur Startseite