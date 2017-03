Ansturm aufs Abitur fällt aus Nur zwei Kinder wollen ohne Empfehlung aufs Großenhainer Gymnasium. Bei den Oberschulen sieht es anders aus.

Das Werner-von-Siemens-Gymnasium Großenhain hatten nicht so viele Eltern, die ihr Kind ohne Bildungsempfehlung für diese Schulform anmelden wollten, wie ursprünglich gedacht. © Anne Hübschmann

Klaus Liebtrau ist zufrieden. Der Leiter des Großenhainer Werner-von-Siemens-Gymnasium weiß seit Ende vergangener Woche, dass sich 88 Fünftklässler für sein Haus entschieden haben. Eine gute Zahl betont der Pädagoge am Montag im SZ-Gespräch. Immerhin ermögliche sie die Bildung von vier Klassen, in denen nicht der letzte Platz im Zimmer besetzt sei. Was Klaus Liebtrau aber angesichts der Interessenten vor allem beruhigt: Nur zwei der Kinder hätten keine Empfehlung für das Gymnasium vorzuweisen. Die betreffenden Grundschulen plädierten auf das weitere Lernen an einer Oberschule. Darüber können sich Sachsens Eltern in diesem Jahr ja aber erstmalig hinwegsetzen.

Immerhin: Nach einer Richterentscheidung im Oktober vergangenen Jahres – Eltern hatten erfolgreich vor dem Oberverwaltungsgericht geklagt und die Praxis des Kultusministeriums wurde für verfassungswidrig erklärt – gab es am 1. März erstmals eine Bildungsempfehlung der neueren Art. Zwar reichten die Grundschulen auch weiterhin eine Empfehlung auf Basis des Notendurchschnitts 2,0 in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachkunde aus.

Über die Empfehlung können sich die Eltern jedoch in jedem Fall hinwegsetzen. Wer sein Kind mit einer Oberschulempfehlung unbedingt auf das Gymnasium geben wolle, darf dieses dort anmelden. „Dass es bei uns nun nicht so viele waren, macht mich jetzt nicht unbedingt traurig. Ich habe immer betont, dass es wichtig ist, im Interesse der kindlichen Persönlichkeit zu entscheiden. Wer sich schon in der Grundschule mit Mathematik oder Deutsch plagen muss, der sollte einen anderen Bildungsweg wählen“, rät Liebtrau.

Ein Weg, der zunächst über die Oberschule führen kann und für viele Großenhainer Eltern offenbar keineswegs eine schlechtere Variante zu sein scheint. 82 Mädchen und Jungen haben sich laut Bildungsagentur Dresden allein in der 2. Oberschule „Am Schacht“ angemeldet. 22 Mädchen und Jungen sogar, obgleich sie eigentlich eine Empfehlung für das Gymnasium hatten. „Wir sind auf diesen Ansturm wirklich stolz! Er zeigt, dass all unsere Bemühungen und die Ausrichtung unserer Arbeit richtig sind“, sagt Axel Hackenberg.

Dass an der 1. Oberschule „Am Kupferberg“ indes vergleichsweise nur 32 potenzielle Fünftklässler angemeldet worden sind, verwundere den Schulleiter nicht. Es werde lediglich ein Trend der letzten Jahre fortgesetzt. „Da geht es auch gar nicht darum, dass die eine Schule besser ist, als die andere. An unserer fühlen sich die Schüler nach eigener Aussage wohl. Und das ist ja auch unser oberstes Ziel“, erklärt Axel Hackenberg.

Das Kollegium versuche jeden Tag alles dafür zu tun, dass die Kinder nicht mit Angst zur Schule kämen, und wollten zumindest das Gefühl vermitteln, dass für jeden entsprechend der einzelnen Fähigkeiten ein guter Abschluss machbar sei. Auf Stadtgeflüster, nachdem in seiner Schule ja auch weniger Schüler mit Migrationshintergrund lernten, gebe er rein gar nichts. „Wir erzählen nicht so häufig darüber. Aber selbstverständlich lernen auch bei uns ausländische Kinder. Das ist doch nicht der entscheidende Grund für eine Anmeldung an der Schule“, glaubt Axel Hackenberg.

Gedanken, die sich momentan auch Birgit Büchner machen könnte. Die Leiterin der Oberschule Ebersbach bestätigt der SZ, dass sich in diesem Jahr tatsächlich nur 19 Mädchen und Jungen für das kommende Schuljahr angemeldet haben. Eine Klasse könnte daraus gebildet werden. „Wir müssen uns da aber gar nicht ärgern, in den kommenden Jahren wird es wieder besser! In der Grundschule Kalkreuth gibt es zurzeit nur eine vierte Klasse. Da verwundert uns das nicht“, so Birgit Büchner.

