Ansturm auf Workshop zur Ortsentwicklung

© Thorsten Eckert

Wie soll sich Ottendorf-Okrilla in den kommenden Jahren entwickeln? Eine Frage, mit der sich künftig ein Ortsentwicklungskonzept befassen soll. Und an dem sollen nicht nur Architekten, Planer und Kommunalpolitiker mitarbeiten, sondern auch die Einwohner selbst. Dazu laufen derzeit in den einzelnen Ortsteilen der Groß-Gemeinde Workshops, bei denen die Einwohner erfahren, wie und wo sie mitmachen können. Am Mittwochabend ist im Vereinshaus in Medingen ein solcher Workshop. Und bereits ausgebucht, teilt das Radeberger Planungsbüro Schubert mit, das die Workshops organisiert. „Aufgrund der sehr großen Nachfrage zur Teilnahme haben wir bereits die räumlichen und personellen Kapazitätsgrenzen der Veranstaltung erreicht, eine Anmeldung und Teilnahme ist leider nicht mehr möglich“, heißt es in der Mitteilung.

Allerdings wird auch nach dem Workshop die Möglichkeit bestehen, dass sich die Bürger einbringen können. „Genauere Hinweise dazu werden noch veröffentlicht“, unterstreicht das Planungsbüro in seiner Mitteilung ausdrücklich. (SZ)

