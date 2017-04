Ansturm auf Theater-Tickets Nach dem dreistündigen Auftakt ist das Gerhart-Hauptmann-Theater sehr zufrieden.

Tenor Hans-Peter Struppe und Sopranistin Anni Gössi © nikolaischmidt.de

Görlitz. Wenn „Struppi“ singt, stürmen Musikfreunde die Kasse des Theaters. So war das am Sonnabend zu erleben, als der Vorverkauf fürs diesjährige Sommertheater begonnen hat. Der Görlitzer Tenor Hans-Peter Struppe und die Sopranistin Anni Gössi sangen einige Lieder aus der Operette „Frau Luna“, die am 16. Juni Premiere im Stadthallengarten hat. Auch im Zittauer Haus gab es einen Vorgeschmack aufs diesjährige Sommerstück „Der König der Schmuggler“. Nach dem dreistündigen Auftakt ist das Gerhart-Hauptmann-Theater sehr zufrieden und spricht von einem Rekord. 2 500 Tickets seien in dieser kurzen Zeit verkauft worden. (SZ)

zur Startseite