Ansturm auf pure Milch Mit dem neuen EU-Programm gibt es das Getränk kostenlos für die Schüler. Aber nicht alle bekommen etwas ab.

Obwohl es mit dem neuen EU-Programm nur pure Milch kostenlos gibt, sind inzwischen so viele Bewerbungen eingegangen, dass das Geld knapp wird. In diesem Schuljahr wird auch noch gesüßte Milch gefördert. © Symbolfoto/dpa

Fast alle Schüler der Döbelner Regenbogenschule trinken sie, Milch. Für deren Eltern wäre das neue EU-Programm, bei dem es kostenlos Schulmilch, Obst und Gemüse für die Schüler gibt, eine Erleichterung für den Geldbeutel. Für einen Viertelliter zahlen die Mütter und Väter derzeit noch 17 Cent dazu. Doch nur rund 400 Einrichtungen aus Sachsen werden von dem neuen Programm profitieren. Diese Zahl nannte Karin Bernhardt, Sprecherin des zuständigen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG).

Schon zwölf Tage nach dem Beginn der Bewerbungsfrist musste für das Programm ein Bewerbungsstopp verhangen werden. Der Grund: Das Geld wurde knapp. „Für den Bereich Milch übertreffen die vorliegenden Bewerbungen bereits jetzt das zur Verfügung stehende Mittelvolumen“, heißt es in einer Mitteilung des Freistaates Sachsen. Für den Bereich Milch erhält das Bundesland rund 665 000 Euro für das kommende Schuljahr von der Europäischen Union (EU). Berechnet wird der Anteil nach der Anzahl der Kinder aus Kitas und Grund- sowie Förderschulen, die von dem Programm profitieren. Für die Bewerber gilt das Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst! Die bereits vorliegenden Bewerbungen würden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Ob sie erfolgreich gewesen sind, erfahren die Einrichtungen erst nächste Woche. Dann wird die Liste ebenso wie die der zugelassenen Lieferanten auch im Internet veröffentlicht.

Monika Höfling, Leiterin der Döbelner Regenbogenschule, hofft, dass ihre Bewerbung noch rechtzeitig angekommen ist. Bereits am ersten Tag der Frist habe sie versucht, sich im Internet für das Programm zu bewerben. Die Anmeldung dort war jedoch nicht erfolgreich, weil es die Schulart als solche nicht zur Auswahl gab. „Unsere E-Mail-Adresse hat es nicht angenommen“, sagt Höfling, die daraufhin beim zuständigen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie angerufen hat. „Wir hätten das Programm gern für unsere Kinder gehabt“, sagt die Leiterin. Das sagen auch einige andere. Doch nicht jede Kita- oder Schulleitung hat sich rechtzeitig um die Förderung kümmern können. „Ich muss mich noch kundig machen“, sagt zum Beispiel Ines Hebenstreit von der Kita Tierhäuschen aus Waldheim. Sollte es keine Chance mehr für sie geben, weil nach kurzer Zeit schon das Geld vergeben ist, wäre das sehr ärgerlich. Manchen ist die neue Fördermöglichkeit laut DA-Informationen noch nicht mal ein Begriff. „Das Programm hört sich interessant an, aber wir haben davon noch nichts gehört“, heißt es zum Beispiel aus der Kita Niederstriegis.

Nur wenige trinken ungesüßte Milch

Für die kreiseigenen Schulen und schulischen Einrichtungen hat der Landkreis die Förderung beantragt. Insgesamt betrifft das acht Förderschulen. Das hatte die Fraktion Die Linke im Kreistag gefordert. „Wir haben derzeit noch keine Kenntnis darüber, ob die Schulen in Trägerschaft des Landkreises, welche sich für das Programm beworben haben, auch tatsächlich teilnehmen können“, so Kreissprecherin Cornelia Kluge. Rund 250 Schüler könnten rein rechnerisch von dem Angebot profitieren.

Eine Aufstockung des Programms ist nach Angaben von Karin Bernhardt nicht geplant. „Gegebenenfalls können noch einige Einrichtungen im Laufe des Schuljahres in das Programm einsteigen, wenn teilnehmende ihr Budget nicht ausschöpfen“, so die LfULG-Sprecherin. Auch beim Obst und Gemüse ist die Kapazitätsgrenze mit derzeit rund 300 Bewerbern fast erreicht. Für den Bereich stellt die EU dem Freistaat rund 1,36 Millionen Euro zur Verfügung.

Zwei Ziele sollen mit dem Programm verfolgt werden, sagt Frank Meyer, Sprecher des Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft. Zum einen gehe es um die gesündere Ernährung der Kinder. „Manche wissen ja nicht einmal, wie ein Apfel schmeckt“, sagt Meyer. Ziel solle es sein, gerade die Kinder zu erreichen, die zu Hause nur wenig Obst, Gemüse, Milch oder Joghurt erhalten. Dass es die auch in der Region gibt, machen die Aussagen mancher Einrichtungsleiter deutlich. „Die Essensgewohnheiten in den Familien haben sich schon zum Negativen entwickelt. Es gibt Familien, in denen werden keine gemeinsamen Mahlzeiten mehr eingenommen, es gibt oft nur schnelle Snacks zwischendurch, wie Milchschnitte“, schildert Monika Höfling ihre Eindrücke.

Um gerade den Aspekt des Gesunden wieder mehr in den Fokus zu rücken, wird mit dem neuen Programm, das erstmals beide Bereiche, Milch/Joghurt und Obst/Gemüse, umfasst, auch nur pure Milch gefördert, nicht mehr gemischte mit Vanille-, Bananen- oder Kakaogeschmack. Für die zahlen die Eltern extra. „Ziel ist es, die Kinder an den natürlichen Geschmack der Produkte zu gewöhnen und eine hohe Zuckeraufnahme durch die Produkte zu vermeiden“, begründet Karin Bernhardt. Ob auch die pure Milch angenommen wird, entscheiden am Ende die Kinder. In der Grundschule am Weinberg in Roßwein kaufen bisher nur die wenigsten der 50 bis 70 Milchtrinker das pure Getränk.

Ziel des Programmes ist es zudem, den Absatz der regionalen Milchproduzenten zu steigern. Auch dieser Ansatz wurde von einigen Kreisräten bezweifelt. In diesem Jahr haben unter anderem die Waldheimer Niederlassung von Omega-Sorg sowie „Der grüne Laden“ aus Mügeln Schulen in Sachsen mit Milch versorgt. Ein weiterer Anbieter aus der Region ist nicht dabei.

