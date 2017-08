Ansturm auf Philharmonietickets

Musiker der Dresdner Philharmonie Ende April beim Eröffnungskonzert auf der Bühne des neuen Kulturpalastes © dpa

Für Interessenten ist es offenbar nicht einfach, Karten für die neue Spielzeit der Philharmonie zu bekommen. Am Montag begann der Verkauf. Der Andrang im Kulturpalast war riesig. Vor allem am ersten Verkaufstag entwickelten sich lange Schlangen vor den Schaltern. Claudia Repmann hatte es zunächst online versucht, ihre Wunschkarten zu bestellen. Erfolglos, wie sie sagt. Dann ärgerte sie sich über die lange Wartezeit vor den Kassen sowie über einen Brief, dass sie ihre Karten innerhalb von 14 Tagen abholen müsse, sonst verfallen sie. Geht das jetzt so weiter?, fragt sie.

„Die Wartezeiten sind am ersten Tag des Ticketverkaufs normal und haben sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren durch mehr Schalter bereits deutlich verkürzt“, sagt Claudia Woldt, die Pressesprecherin der Philharmonie. Am Montag waren fünf Schalter besetzt. Woldt bestreitet Probleme mit dem Kartenkauf im Internet. „Der war problemlos möglich, unser Webshopbetreiber hat keine Überlastungen des Servers oder technische Probleme festgestellt, allein an dem Tag haben wir online über 1 600 Tickets verkauft“, sagt sie. Auch zu Abholung der Karten müssten die Kunden nicht sofort in den Kulturpalast kommen. „Wir bedauern die Probleme der Kunden“, sagt die Pressesprecherin. (SZ/kh)

zur Startseite