Ansturm auf Operettentickets

Die meisten Kunden kaufen Operettentickets lieber vor Ort. © Christian Juppe

Sie wollten alle nur dasselbe: Tickets für das Programm der Staatsoperette. Dafür reihten sie sich in die Schlange Wartender ein. Die reichte zeitweise von den Kassen der Staatsoperette Dresden im Kraftwerk Mitte durch das ganze Foyer, den Weg entlang bis zum Bistro T1 am Haupttor. Schon am alten Standort war der Tag, an dem der Kartenverkauf für die Stücke der nächsten Saison beginnt, für viele treue Operettenfans ein ganz besonderer. Auch in Leuben strömten sie in Massen zum Verkaufsstart.

„Unsere Kolleginnen an den Kassen und an den Telefonen haben sich schon die Halsbonbons parat gelegt“, sagt Sprecherin Jana Wiemer. Allein in den ersten drei Stunden ab 10 Uhr wurden 1 570 Tickets verkauft, davon 610 im Internet. Sofort zahlten die künftigen Operettenbesucher Karten im Wert von rund 30 000 Euro. Davon gingen 12 000 Euro aus Onlinebuchungen auf dem Konto ein.

Die meisten Kunden kauften Eintrittskarten für „Die lustige Witwe“ am Silvesterabend. Außerdem sicherten sie sich ihre Plätze in den Neujahrskonzerten sowie in den beliebten Inszenierungen „María de Buenos Aires“, „Orpheus in der Unterwelt“ und „Die Csárdásfürstin“. „Ein Drittel der Käufer, die unser Onlineportal nutzen, drucken sich die Karten zu Hause am Drucker selbst aus.“, sagt Jana Wiemer. Die Spielzeit 2017/2018 beginnt am 14. August mit der „Hochzeit des Figaro“. (SZ/nl)

