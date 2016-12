Ansturm auf Löbauer Weihnachtsparty Was in kleinem Kreis begonnen hat, wird nun in der Messehalle Löbau fortgesetzt. Allerdings ohne einen bestimmten Stargast.

D.Time, bestehend aus Steffen Langenfeld, Denis Wenzel und Barry McCourt (von links), feiert Weihnachten in der Messehalle Löbau. © D.Time

Für die Löbauer Band D.Time ist es die Ruhe vor dem Sturm. Die Kombo um Denis Wenzel, Steffen Langenfeld und dem Iren Barry McCourt hat nur noch zwei Tage Zeit, um bei einem gemütlichen Gläschen ihre Gitarren zu stimmen. Am Sonnabend geht es für die drei Musiker dann rauf auf die Bühne.

D.Time hat für alle Musikbegeisterten aus Löbau und Umgebung einen ganz besonderen Abend organisiert. In der Löbauer Messehalle wollen Wenzel, Langenfeld und McCourt zusammen mit allen Besuchern musikalische Weihnachten feiern. So, wie es in Löbau vor einigen Jahren schon einmal Brauch gewesen ist. Zum ersten Mal im Jahr 2008 in der alten Kaserne an der Georgewitzer Straße und ein Jahr danach im Sudhaus am Theaterplatz.

Bei den Weihnachtskonzerten, welche großen Zuspruch gefunden hatten, trat die Band allerdings noch nicht unter ihrem heutigen Namen „D.Time“ auf, sondern als Gruppe „Acoustic-Lounge“. Vor allem durch das Mitwirken von Jörg Weißelberg, dem Ehemann von Sängerin Jeanette Biedermann, ließen die Musiker damals aufhorchen. „Danach ist die Sache etwas eingeschlafen“, sagt Denis Wenzel. Das habe vor allem daran gelegen, dass die Bandmitglieder überall verstreut mit anderen Künstlern, wie etwa Silbermond, Deep Purple oder auch Bernhard Brink unterwegs gewesen seien.

Sonnabend soll nun ein neuer Versuch gestartet werden, um das Weihnachtskonzert wieder ins Gedächtnis zu rufen. „Wir haben vor, es zur Tradition werden zu lassen“, sagt Sänger und Gitarrist Denis Wenzel.

Dass die Veranstaltung in Löbaus Messehalle stattfindet, war eigentlich gar nicht geplant. Ursprünglich sollten nämlich in der Blumenhalle die Gitarrensaiten vibrieren. Der Vorverkauf sei dann aber so gut angelaufen, dass man sich für die größere Halle entschieden habe, so Wenzel, der betont, dass das Weihnachtskonzert kein Konzert im eigentlichen Sinne sein werde. Vielmehr sei die Veranstaltung eine Art Party. Stupides Stehen vor der Bühne und Kopfnicken zum Takt der Musik wird es nämlich nicht geben. „Wir wollen mit unserem Publikum zusammenarbeiten“, sagt Wenzel. Jede Menge bekannte Gastmusiker sollen dabei helfen.

Zum Beispiel werden Anna-Maria Bretschneider – bekannt als Schauspielerin aus dem Bautzener Volkstheater, Anne Großhäuser – Frontfrau der Löbauer Band „Don‘t Panik“ oder der Berliner Musiker Remo als Stargast mit von der Partie sein. Gerüchte dass womöglich auch Popsternchen Jeanette Biedermann auf der Bühne zu sehen und hören sein könnte, erstickt Denis Wenzel dagegen im Keim. „Es war angedacht, aber sie hat am Sonnabend selbst ein Konzert“, sagt er. Allen Biedermann-Fans macht Wenzel aber Hoffnung für das nächste Jahr. Echte Stars für solch ein Konzert heranzubekommen, sei grundsätzlich schwierig. „Auch wenn wir sie kennen, sind wir immer auf deren Wohlwollen angewiesen“, sagt der D.Time-Gitarrist.

Die Messehalle öffnet Sonnabend ab 18 Uhr ihre Tore. Kurz nach 19 Uhr erklingen die ersten Töne, ehe die Band D.Time samt Gästen auf die Bühne tritt. Gespielt werden nicht nur Weihnachtslieder. „Wir spielen auch bekannte Hits und interpretieren sie neu“, sagt Wenzel. Mit dabei ist dann auch der Löbauer Augenoptiker Heiko Neumann. Doch nicht etwa, weil er in der Messehalle Brillen verkaufen will, sondern, sein musikalisches Können präsentiert. „Heiko ist einer der Initiatoren der ersten Weihnachtskonzerte. Sonnabend ist er mit seiner Mundharmonika dabei“, sagt Denis Wenzel.

Gemeinsam mit seinen Bandkollegen hofft er nun, dass der Party-Abend ankommt. Die Löbauer scheinen sich auf alle Fälle darauf zu freuen. „Viele Leute haben uns angesprochen“, so Wenzel. Rund 300 von ihnen hätten sich sogar schon eine Karte gesichert.

Karten für das Konzert in der Messehalle gibt es in Löbau bei Point 32, in der Touri-Info und bei der Total Tankstelle. In Zittau sind Tickets im SZ-Treffpunkt erhältlich. Vorverkaufspreis ist 20 Euro. An der Abendkasse gibt es die Tickets für 23 Euro. Einlass ist Sonnabend ab 18 Uhr.

